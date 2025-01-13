Следы наркотических веществ были обнаружены в нескольких туалетных кабинках парламента Финляндии в день проведения в здании рождественской вечеринки, в которой участвовали в том числе депутаты. Об этом свидетельствуют результаты расследования, проведенного местной телерадиокомпанией Yle.

В ходе проверки журналисты тайно прошлись салфетками по поверхности уборных и отправили образцы в лабораторию. Результаты, полученные спустя три недели, подтвердили наличие следов амфетамина, экстази и кокаина в трех туалетных комнатах на пятом этаже здания, где проходило мероприятие. При этом в пробах, собранных в туалетных комнатах на другом этаже, следов запрещенных веществ обнаружено не было.

При этом Yle со ссылкой на лабораторию отметила, что употребление запрещенных веществ могло происходить необязательно в уборных парламента и необязательно в день празднования Рождества. Следы наркотических средств могли попасть в туалеты с одежды, через слюну и другие выделения людей, которые пользовались этими комнатами.

Как пояснили в Yle, исследование проводилось с целью определить, если ли следы наркотиков в здании парламента, где принимаются законы, связанные с запрещенными веществами.

Генеральный секретарь финского парламента Антти Пелттари назвал обнаружение следов наркотиков «тревожным событием», он добавил, что ему хотелось бы узнать побольше «о том, что это означает». По его словам, за время работы он не сталкивался с употреблением наркотиков в здании парламента.