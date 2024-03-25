Группа членов бундестага (парламента Германии) от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинила Украину в передаче третьим сторонам поставленного Западом оружия и снарядов. Авторами обращения стали депутаты Райнер Ротфус, Харальд Вейель, Маттиас Моосдорф.

Депутаты отметили в письме, что коррупция на Украине «была признанной и распространенной проблемой еще до эскалации войны в феврале 2022 года», а с февраля 2022 года Киев получает большое количество западного оружия и денег, хотя «проблема коррупции и воровства так и не была решена, но, по мнению опрошенных, ее просто замалчивают».

«Различные сообщения свидетельствуют о том, что уже в 2022 году по неофициальным каналам стало очевидным, а именно — что оружие также было потеряно», — сказано в обращении депутатов к правительству (цитата по «Ленте.ру»).

Авторы обращения отметили, что один только Пентагон не может определить местонахождение оружия минимум на $1 млрд, допустив, что это «лишь вершина айсберга».

Депутаты предположили, что потерянное оружие нашло других покупателей по всему миру. «Сообщения и предупреждения указывают на то, что они могут попасть через «Талибан»* к африканским повстанцам или террористам, что не кажется удивительным», — написали члены АдГ, попросив правительство ФРГ дать оценку сложившейся ситуации.

В январском докладе аппарата генерального инспектора Пентагона говорилось, что поставленное Соединенными Штатами оружие для Украины на сумму около $1 млрд не отслеживались должным образом. Газета The New York Times писала, что представители оборонного ведомства США, а также дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или в полной мере обеспечить учет значительной части из примерно 40 тыс. единиц оружия.

*запрещенная в России террористическая организация