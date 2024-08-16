Полиция, военная полиция и военная разведка начали расследование возможного акта саботажа. Поводом для этого послужили признаки взлома, обнаруженные в казармах Бундесвера, пишет Spiegel.

Неизвестные взломали казармы в Гархинге, недалеко от Мюнхена, в федеральной земле Бавария, уточняет Bild. Для этого они проделали дыру в ограждении водонапорной башни, которая использовалась служащими на базе Бундесвера в городе Мехерних, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Поступило несколько сообщений о желудочно-кишечных расстройствах у проживающих в казармах солдат. Также сообщается о схожих жалобах у сотрудников местного аэропорта, однако в настоящий момент прямая связь между ними не установлена.

Пробы водопроводной воды были отправлены на экспертизу для обнаружения отравляющих веществ. Проходящим службу на базе военным было разослано сообщение по внутренней связи, в котором содержался строгий запрет на питье воды из-под крана. В настоящий момент вход на территорию запрещен для посторонних.

Проем в ограде заметили военнослужащие во время обхода. Незадолго до этого руководством базы было принято решение об усилении охраны объектов, обеспечивающих водоснабжение. Причиной для повышения уровня бдительности стали несколько подозрительных инцидентов в казармах в Кельне и на базе НАТО в Гайленкирхене.

Сообщается, что общее число военных на базе достигает 4300 человек и еще около 1200 сотрудников работают там в гражданском статусе. На базе также размещены воздушные силы Федерального министерства обороны, в связи с чем казармы подчиняются напрямую руководству местного аэропорта.