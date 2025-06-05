Перед прохождением железнодорожного состава на путях в Воронежской области был совершен подрыв взрывного устройства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, трагедию удалось предотвратить благодаря профессиональным действиям машиниста и поездной бригады, которые экстренно затормозили состав, заметив повреждение железнодорожного полотна. Это позволило избежать повреждения поезда и человеческих жертв, отметили в ФСБ.

Представители спецслужбы также заявили о наличии всех основания для открытия уголовного дела в соответствии со статьей о террористическом акте (ст. 250 УК России).

Холдинг РЖД сообщил об открытии движения по одному из путей перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области, где произошло повреждение полотна, в 13.51 мск. В компании добавили, что в настоящий момент ведутся работы, направленные на возобновление движения по второму пути.

«Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов. В РЖД действует оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова», — говорится в тексте официального сообщения.

В результате подрыва железнодорожных путей были задержаны 26 пассажирских поездов дальнего следования — 21 состав Федеральной пассажирской компании и 5 составов компании «Гранд Сервис Экспресс».

Основная часть поездов, следующих с задержкой, следуют по южному направлению — Адлер, Сухум, Имеретинский курорт, Анапа, Кисловодск, Севастополь и Евпатория. Помимо этого, с задержкой также столкнулись пассажиры рейсов в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Мурманск, Сосногорск, Нижний Новгород и Вологду.

Представители «Гранд Сервис Экспресс» в 13.55 мск сообщили о возобновлении движения поездов «Таврия» и «Таврия экспресс»

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные с табло железнодорожных вокзалов в Ростове-на-Дону и Сочи, данных о задержках поездов, следовавших в эти города, отсутствуют. Также сообщается, что поезда в Ростовской области следуют без задержек после ЧП в Воронежской области.

В то же время Белорусская железная дорога объявила о возможных задержках в движении поездов из-за ЧП на перегоне в Воронежской области. В БЖД уточнили, что в настоящий момент поезда, направлявшиеся из Минска в Адлер и из Адлера в Минск, движутся без нарушения своего расписания.