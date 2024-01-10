Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект, предлагающий изменить порядок погребения военнослужащих, погибших в боевых действиях на Украине. Парламентарии предложили узаконить участие в церемониях похорон представителей не только Минобороны, но и органов публичной власти и органов внутренних дел.

Как сказано в пояснительной записке, министр обороны в апреле 2023 года утвердил порядок погребения погибших военных, в соответствии с которым траурная церемония должна проходить с участием военнослужащих (почетный караул и почетный эскорт, наряд на погребение из 8-10 человек, военный оркестр).

«Традиционно при погребении военнослужащих — участников специальной военной операции в места погребения доставляются солдаты срочной службы из близлежащих воинских частей по заявкам военных комиссариатов. Однако не всегда данная возможность реализуется в силу занятости сотрудников военных комиссариатов либо крайней отдаленности районов проживания погибшего военнослужащего», — говорится в пояснительной записке.

При этом на практике вместо военнослужащих участие в траурной церемонии часто принимают сотрудники органов внутренних дел, дополнительно присутствуют и принимают участие в организации похорон должностные лица органов публичной власти, представители общественных и некоммерческих организаций, отметили депутаты башкирского парламента.

В связи с этим законопроект предлагается дополнить «положением, предусматривающим возможность участия в организации указанной процедуры представителей не только Министерства обороны, но и органов публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций».