Практика регистрации домашних питомцев реализована лишь в нескольких регионах России, однако ее стоит распространить на всю страну. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Депутат заявил, что регистрация домашних животных — это «насущная необходимость, которая позволяет защитить их от потери». «Если ты хочешь, чтобы тебе вернули твою собаку, если она убежит во время салюта, испугавшись, например, значит, повесь на нее бирку или вживи чип, или сделай клеймо-татуировку — на свой выбор», — сказал Бурматов, добавив, что на свою собаку он тоже повесил бирку и чип «для надежности».

По словам депутата, эксперимент по регистрации животных показывает свою эффективность и действует более чем в 20 регионах страны. География инициативы должна расширяться, уверен Бурматов. «Я уже неоднократно выступал за то, чтобы этот опыт транслировать и на другие субъекты Российской Федерации, но для этого, понятно, нам нужна поддержка на уровне федерального ведомства, и здорово будет, если это из эксперимента, очень успешного эксперимента, будет дальше потихоньку разрастаться во всеобщую практику», — сказал парламентарий.

Сделать регистрацию питомцев обязательной для всех пока не получится, считает Бурматов. Это связано с внушительным количеством животных в России. По оценкам депутата, сейчас в стране около 40 млн кошек и 25 млн собак, поэтому зарегистрировать их одномоментно «будет проблематично».

«Надо сначала зарегистрировать тех, кто выстроится в очередь со своими животными, а сейчас большинство хотят регистрировать, потому что, если хочешь куда-то поехать, нужна эта регистрация, нужен ветпаспорт. Сегодня это насущная необходимость, цивилизованный элемент нашей повседневной жизни», — отметил Бурматов. 4 июня «Известия» сообщили, что Минприроды готовит законопроект, которым предлагается присваивать животным идентификационные номера. По задумке авторов инициативы, владелец питомца будет передавать сведения о нем в федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. В Минприроды заявили, что цель законопроекта — устранить «правовой пробел в вопросах обращения с животными». Составители документа считают, что маркировка и учет помогут повысить уровень ответственности владельцев: если тот оставит животное на улице или оно покусает людей, то хозяина будет легче привлечь к ответственности при наличии у питомца идентификационного номера.