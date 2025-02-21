Полиция Бранденбурга задержала 18-летнего россиянина, которого подозревают в планировании теракта в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По ее данным, задержание молодого человека произошло 20 февраля, после получения правоохранителями сведений о возможном планировании «политически мотивированного нападения».

«Мы очень серьезно относимся к ситуациям, связанным с угрозами, и соответствующим сообщениям. Мы используем все законные средства для защиты населения», — заявил вице-президент городской полиции Ян Мюллер.

Россиянина задержали 20 февраля при участии специального подразделения, сил по борьбе с беспорядками и берлинской полиции. На следующий день, 21 февраля, окружной суд Бранденбурга выдал ордер на арест молодого человека.

Газета Tagesspiegel пишет, что задержан якобы уроженец Чечни Ахмад И., который планировал напасть на посольство Израиля в Берлине, однако осуществить задуманное не удалось.

По данным издания, у И. якобы были сообщники. О планах нападения немецкие власти были проинформированы иностранной разведкой. Двое других подозреваемых покинули страну некоторое время назад, еще до того, как органы безопасности Бранденбурга начали расследование в отношении 18-летнего юноши.