В немецком городе Регенсбург (Бавария) начался громкий судебный процесс над 58-летним врачом-анестезиологом, обвиняемым в убийстве 15 пациентов. По данным обвинения, доктор вводил смертельные дозы лекарств тяжелобольным людям в двух клиниках, где он работал с 2019 по 2023 год.

Прокурор Маркус Мюллер в своем вступительном слове заявил: «Обвиняемый систематически злоупотреблял своим положением врача, чтобы лишать жизни уязвимых пациентов».

Следствие утверждает, что жертвами стали 9 женщин и 6 мужчин в возрасте от 47 до 85 лет. Все пациенты находились в тяжелом состоянии, но не были неизлечимо больными. Смертельные инъекции вводились преимущественно в ночные смены.

«Мы располагаем неопровержимыми доказательствами, включая записи в медицинских картах и показания коллег», — заявил Мюллер журналистам перед началом процесса.

Дело вызвало шок в немецком обществе. Профессор медицинской этики Берлинского университета Ханна Вайс прокомментировала: «Этот процесс станет проверкой для всей системы контроля в здравоохранении. Как подобное могло происходить годами?»

Родственники жертв организовали группу поддержки. «Мы хотим справедливости и ответов на вопрос — почему это продолжалось так долго?» — сказала дочь одной из погибших, 32-летняя Юлия Хофман.

Адвокат обвиняемого Клаус Бреннер настаивает на невиновности своего подзащитного: «Все смерти имели естественные причины. Мой клиник — опытный врач, который десятилетиями спасал жизни».

Сам врач, имя которого не разглашается по немецким законам, отвергает все обвинения. В своем первом заявлении в суде он сказал: «Я всегда действовал в интересах пациентов».

Подозрения в отношении анестезиолога возникли в 2023 году, когда медсестры заметили аномально высокую смертность в его отделении. Расследование длилось 18 месяцев. Эксперты-криминалисты обнаружили следы неоправданно высоких доз лекарств в организмах жертв, несоответствия в записях о введенных препаратах и подозрительную активность врача в компьютерной системе учета медикаментов.

Процесс ожидается длительным — суд назначил 48 слушаний до конца 2025 года. Если вина будет доказана, врачу грозит пожизненное заключение. «Это один из самых масштабных случаев серийных убийств медицинскими средствами в истории Германии», — заявил криминолог Томас Мюллер в интервью местным СМИ.