В Мюнхене стартовал судебный процесс по делу трех россиян, которых обвиняют в шпионаже «в пользу Кремля» и планировании атак на объекты критически важной военной инфраструктуры и промышленности. Все подсудимые имеют двойное гражданство — РФ и Германии. Слушания продлятся до конца декабря, но займут в общей сложности 40 дней.

В материалах обвинения говорится, что трое мужчин якобы собирали конфиденциальные сведения о двух объектах — нефтеперерабатывающем заводе в Баварии и американской военной базе недалеко от города Графенвер. Кроме того, россиян подозревают в том, что они планировали атаки на здания и объекты инфраструктуры, связанные с немецкой программой помощи Украине.

Всех троих фигурантов арестовали в апреле 2024 года в Баварии недалеко от города Байройт. Руководителем группы следствие считает Дитера С. Ему вменяют «координацию заговора с целью подорвать поддержку Украины Германией посредством актов саботажа». Двое других подсудимых — это Александр Дж. и Алекс Д. Их подозревают в пособничестве Дитеру С. и выполнении заданий иностранной разведки по его указаниям.

Кроме того, предполагаемому руководителю группы предъявлены дополнительные обвинения — в фото- и видеосъемке военных объектов, погрузочной станции и предприятия по производству инструментов, а также в планировании взрыва, поджога и «серьезного акта насилия, угрожающего государственной безопасности».

Еще Дитера С. обвиняют в членстве в иностранной террористической организации, поскольку он якобы принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. По данным федеральной прокуратуры Германии, именно в этот период он встретился с российским разведчиком и начал «обмениваться с ним информацией», а с осени 2023 года — обсуждать планы возможных диверсионных операций в ФРГ. Двое других подсудимых, по версии следствия, присоединились к нему в марте 2024 года.

Александр Дж. и Алекс Д. дали признательные показания по некоторым обвинениям, но при этом последовательно «отрицают какую-либо причастность к шпионажу» в пользу иностранного правительства, сообщил представитель суда Лоран Лафлер. Дитер С. отвергает все предъявленные ему обвинения.