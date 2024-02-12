В немецком Дюссельдорфе напали на украинских баскетболистов, которые выступали за местную молодежную команду Art Giants (U-19). В результате один из них — 17-летний Владимир Ермаков — умер, сообщает Федерация баскетбола Киева, еще один — Артем Козаченко — находится в реанимации.

Киевская Федерация баскетбола утверждает, что на молодых людей напали на улице «просто за то, что они украинцы».

«Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашим ребятами. К большому сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации. Местная полиция уже ведет дело, на месте преступления были свидетели», — говорится в сообщении Федерации баскетбола Киева.

Кто совершил нападение, в организации не уточнили. Украинский телеграм-канал «Евромайдан» со ссылкой на очевидца утверждает, что на молодых людей напали арабы. По словам источника, спортсмены поехали в магазин за кроссовками, «в толпе крикнули что-то про Украину и их начали бить ножами».

До команды Art Giants Владимир Ермаков играл в детских командах «Тейваз» и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. Кроме того, Ермаков входил в состав юношеской сборной Украины (U-16), вместе с которой выступал на чемпионате Европы в Болгарии.

Это не первое нападение на граждан Украины за границей. В июне 2022 года две украинки подверглись нападению в Польше. Полиция установила, что двое мужчин приехали к дому женщин, один из них вышел из машины, проник в квартиру и, предположительно, напал на украинок с ножом. В момент нападения в квартире также находились двое маленьких детей в возрасте двух лет и девяти месяцев.

Нападавший и его спутник скрылись с места преступления, позднее их задержали. Один из злоумышленников оказался 27-летний гражданин Украины. Пострадавших доставили в больницу, одна из них скончалась.