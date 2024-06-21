В Германии задержаны граждане России, Украины и Армении, которые подозреваются в работе на иностранную спецслужбу. Об этом сообщила в пятницу, 21 июня, Генпрокуратура ФРГ.

По сообщению ведомства, Арман С., Роберт А. и Вардгес И. — обладатели паспортов России, Украины и Армении соответственно — были задержаны во Франкфурте-на-Майне (федеральная земля Гессен) в среду, 19 июня.

В четверг, 20 июня, следственный судья Федерального верховного суда ФРГ привел в исполнение ордера на их арест.

Мужчины обвиняют в том, что они находились на территории Германии «по заданию иностранной разведки» для сбора информации о некоем «человеке из Украины». В этих целях 19 июня они якобы посещали кафе во Франкфурте-на-Майне, где якобы должен был находиться нужный им человек.

По данным журнала Spiegel, неясно, на какую именно «российскую службу» якобы работали задержанные. С упомянутым украинцем они должны были встретиться в кафе, однако тот обратился в полицию, поскольку у него возникли опасения, что на него могут напасть.

По информации Spiegel, один из подозреваемых только недавно приехал в Германию. Украинец, который якобы интересовал подозреваемых, участвовал в боевых действиях против России, отметило издание.