В Германии левые экстремисты из-за поставок оружия Украине подожгли летний домик Армина Паппергера, главы немецкого оборонного концерна Rheinmetall. Об этом сообщило местное редакционное объединение RND.

По его данным, домик Паппергера расположен в Хермансбурге (федеральная земля Нижняя Саксония). Местная пожарная служба получила сообщение о пожаре рано утром понедельника, 29 апреля, ей удалось быстро взять огонь под контроль.

Спустя несколько часов на сайте Indymedia появилось письмо, в котором левые экстремисты взяли на себя ответственность за произошедшее.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили в летнем домике на участке Армина Паппергера зажигательную смесь», — признались авторы сообщения (цитата по Bild).

Они назвали компанию Rheinmetall «одним из бенефициаров так называемой смены эпох». Термин «смена эпох» (Zeitenwende) канцлер ФРГ Олаф Шольц использовал после начала российской военной операции на Украине, когда заявил, что «24 февраля 2022 года знаменует собой поворотный момент в истории нашего континента».

Левые экстремисты обвинили возглавляемый Паппергером концерн в продаже танков и боеприпасов Украине «с огромной прибылью». По их мнению, компания производит оружие и убивает людей по всему миру.

Отдел полиции по вопросам госбезопасности начал расследование инцидента и проверяет подлинность послания, отмечает Bild.