Депутат парламента Германии, эксперт по внешней политике фракции оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил сократить размер пособия украинцам призывного возраста, которые находятся в ФРГ. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Кизеветтера, в Германии находится около 200 тыс. мужчин с украинским гражданством, годных к военной службе, а всего в странах Евросоюза их насчитывается 600 тыс.

«Мы могли бы заключить правительственное соглашение с Украиной, чтобы предложить этим мужчинам возможность работать, например, в сфере гражданской обороны или внутренней безопасности, если они не хотят идти на фронт. Но мы также должны взывать к их совести», ― сказал депутат.

Еще одной мерой может стать сокращение пособий для мужчин, годных к военной службе, добавил он.

Кизеветтер отметил, что право на отказ от военной службы распространяется только на граждан Германии, однако о депортации украинцев речи не идет. По мнению депутата бундестага, годные к военной службе граждане Украины, которые находятся в странах Европы, «лишают свою родину поддержки».

«Мы не можем это одобрить, именно поэтому важно решать эту проблему на правительственном уровне и проводить внутри страны кампанию за то, чтобы этих молодых людей привлекали в службы внутренней безопасности, например, в пожарные команды и гражданскую оборону», ― сказал Кизеветтер.

Повестки для беженцев

21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью Bild, что украинские мужчины призывного возраста должны получить повестку с требованием явиться на призывной пункт ВСУ.

По словам Умерова, также обсуждаются санкции за неявку. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не прибудут добровольно», — сказал он.

В то же время глава Минобороны отметил, что у призывников должно быть четкое понимание, как их будут обучать и оснащать, где и сколько они будет служить, а также когда их демобилизуют. По словам Умерова, для новобранцев также введут «возможности выбора» рода службы в зависимости от их навыков.

Позже глава управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк пояснил, что Умеров говорил лишь о необходимости донести до украинцев за границей о важности вступления в ряды ВСУ. На повестке дня не обсуждаются ни механизмы призыва в ВСУ из-за границы по повестке и санкции, ни механизмы наказания или юридического давления на потенциальных призывников, которые находятся за границей, добавил Павлюк.

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что власти страны не будут принуждать находящихся в Германии украинцев к военной службе. По словам Бушмана, немецкое правительство стремится создать такие условия, чтобы как можно больше беженцев из Украины скорее нашли работу и не жили на социальные пособия.

По данным МВД Германии на конец ноября 2023 года, в стране находятся более 197 тыс. мужчин с украинским гражданством в возрасте до 25 до 60 лет, сообщает Der Spiegel. Представитель ведомства заявил изданию, что МВД не получало от Украины официального запроса о поддержке в вопросе возвращения беженцев призывного возраста.