Заседание бундестага, посвященное законопроекту о борьбе с миграцией, было прервано в пятницу, 31 января, передает Spiegel online. Пока не ясно, состоится ли голосование по документу «Об ограничении притока», внесенному фракцией ХДС/ХСС, или же его отправят на доработку. От лидера ХДС Фридриха Мерца ждут, чтобы он снова извинился за то, что случилось накануне. По аналогичной резолюции («пяти пунктам» Мерца) христианские демократы проголосовали в бундестаге заодно с крайне правой «Альтернативой для Германии».

Формально заседание прервали из-за того, что стало плохо депутату от зеленых Бритте Хассельман. При этом вокруг самого законопроекта царит хаос. Сообщается, что часть фракции ХДС/ХСС собралась бойкотировать собственную инициативу, не говоря уже о том, что в нынешнем виде у нее нет шансов пройти через верхнюю палату — бундесрат (представительство на уровне земель).

Как ранее сообщал Spiegel online, с первого дня на посту канцлера Мерц хочет ввести «фактический запрет на въезд» для нелегальных иммигрантов. Любому, кто попытается въехать в страну без соответствующих документов, будет отказано во въезде, даже если речь идет о просителях убежища (а это противоречит нормам ЕС).

Федеральной полиции предоставят право ходатайствовать о выдаче ордеров на арест нелегалов. А федеральное правительство обяжут предоставить объекты недвижимости, такие как пустующие казармы, для содержания иностранных граждан, подлежащих депортации. Оставаться на свободе им не позволят. Мерц собирается использовать для этого директивные полномочия канцлера. Также планируется ввести ограничения для воссоединения семей.

23 февраля в ФРГ состоятся досрочные выборы в бундестаг. Они назначены по итогам процедуры о вотуме доверия, в котором было отказано правительству социал-демократов Олафа Шольца. Ранее в Германии распалась «светофорная» коалиция СДПГ, зеленых и либералов — последние ее покинули, и Шольц остался во главе двухпартийного технического правительства меньшинства. Канцлер счел такой расклад уязвимым и добился новых выборов.