Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, выступая с коллегами на презентации нового коалиционного договора между ХДС/ХСС и СДПГ, подтвердил планы по ужесточению миграционной политики. По его словам, Германии приостановит «турбо-национализацию» (ускоренное получение гражданства иностранцами) и воссоединение семей, передает Spiegel online.

Как заявил Мерц, Германия отменит возможность получения гражданства через три года после начала проживания в стране. Теперь для натурализации в ФРГ необходимо будет прожить «не менее пяти лет». Впрочем, до 2024 года для этого требовалось восемь лет.

Также в Берлине собираются объявить о возобновлении контроля на границах, начале репатриации нелегалов и приостановлении воссоединения семей. Кроме того, правительство расширит список стран, которые признаются «безопасными» для депортации их граждан из ФРГ. Ранее гуманитарные основания могли служить препятствием для выдворения. Во время предвыборной кампании споры велись по поводу Афганистана и Сирии.

Мерц уточнил, что новое коалиционное соглашение содержит меры по сдерживанию миграции, которые выходят далеко за рамки законопроекта, некогда внесенного ХДС/ХСС в бундестаг.

Вместе с тем сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, который может стать вице-канцлером, пообещал, что основополагающее право на убежище не будет затронуто, и Германия остаётся страной иммиграции.

«Мы регулируем и контролируем миграцию, применяя четкие правила и последовательные действия, в том числе против нелегальной миграции. Всегда было ясно, что основополагающее право на убежище остается неприкосновенным».