Новогодние столкновения между полицией и празднующими в Берлине и других городах Германии спровоцировали политические дебаты после того, как в результате несчастных случаев с фейерверками погибли пять человек и десятки получили ранения. Вспышка насилия возобновила дискуссию о том, следует ли запретить частное использование мощных пиротехнических устройств во время празднования Нового года.

Фейерверки всегда пользовались в Германии большой популярностью, но в последние годы после пандемии коронавируса стали еще популярнее, а их применение регулярно приводит к многочисленным травмам и материальному ущербу. Сейчас, в преддверии досрочных федеральных выборов 23 февраля, оппозиция вновь потребовала радикально решить вопрос с теми, кто использует в публичных местах так называемые Kugelbomben — мощные пиротехнические заряды, в том числе самодельные.

Тема закона и порядка доминирует в избирательной кампании. Германия все еще не оправилась от нападения в прошлом месяце в восточном городе Магдебурге, где гражданин Саудовской Аравии врезался в толпу на рождественской ярмарке, убив пятерых и ранив десятки людей.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фаезер пообещала ввести жесткие санкции против тех, кто совершает намеренные нападения на полицейских и госслужащих: она собирается настаивать на том, чтобы такие преступления карались тюремным сроком до пяти лет. Министр юстиции Фолькер Виссинг заявил, что уголовный кодекс «уже предлагает возможность сурового наказания за нападения, подобные тем, что мы наблюдали в канун Нового года», но преступники должны «быстро почувствовать всю строгость закона».

С наступлением 2025 года группы молодых людей начали запускать пиротехнику на улицах Берлина, целясь в полицейских и окна зданий. В результате были арестованы более 400 человек, 30 офицеров полиции и один пожарный получили ранения, повреждения получили 30 квартир. Столкновения празднующих с полицией также были зарегистрированы в Киле и Кельне.

Больницы, включая берлинскую Charité, сообщили о десятках случаев самоповреждения в результате использования пиротехники, в том числе травмах глаз, лица и рук. На западе и востоке Германии пять человек погибли в результате неправильного обращения с фейерверками — в том числе такими, применение которых требует специального разрешения.

Кандидат от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель воспользовалась столкновениями, чтобы связать их с иммиграционным кризисом. По ее словам, «новогоднее насилие должно повлечь последствия для иностранных преступников, которые его совершили». В пример политик привела мужчину, который запустил ракету в окно квартиры в Берлине. «Он лишился права на гостеприимство и должен быть депортирован», — потребовала Вайдель. По данным ежедневной газеты Die Welt, этот человек, который не живет в Германии, позже извинился. Он запустил пиротехнический снаряд в окно квартиры на Форбергштрассе в районе Шёнеберг.

Kugelbomben в нынешнем году нанесли особенно много тяжелых травм людям в Германии, утверждают местные власти. Эта пиротехника используется в профессиональных файер-шоу и детонирует в течение нескольких секунд после поджога фитиля. Профсоюзы полиции и пожарных ФРГ регулярно призывают запретить такие устройства в ходе празднования Нового года.