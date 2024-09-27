Окружной суд Бранденбурга вынес приговор трем жителям немецкого Франкфурта-на-Одере, обвинив их в экспорте нескольких сотен автомобилей в Россию. Об этом сообщает немецкий журнал Stern со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие установило, что трое мужчин — 25, 50 и 52 лет — продавали автомобили в автосалоне в Дальвиц-Хоппегартене и занимались их поставками за границу.

На немецкой таможне они утверждали, что отправляют автомобили в Беларусь. Однако, как выяснилось в ходе расследования, конечной точкой назначения была Россия, куда они не имели права поставлять автомобили из-за действующих против нее санкций. Эта схема действовала в течение двух лет — с марта 2022 года по март 2024 года, уточняет издание.

В результате суд признал фигурантов дела виновными в 430 нарушениях закона о внешней торговле. Двоим из них назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, третьего приговорили к тюремному заключению на срок до четырех лет.

Кроме того, суд постановил конфисковать прибыль от незаконных сделок в размере 30 млн евро.

В начале марта немецкий портал Zoll сообщил, что таможенное управление Германии помогло остановить несанкционированный экспорт люксовых автомобилей. За два года организованная группа продала в Россию более 400 дорогостоящих машин.