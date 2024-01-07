В Германии неизвестные дроны больше года ведут наблюдение за полигонами, на которых тренируются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет немецкий таблоид Bild. Издание, ссылаясь на немецких чиновников, отмечает, что за этим якобы «стоит Москва». В то же время официальных обвинений и доказательств причастности Москвы власти ФРГ не предъявляли.

«Над военным полигоном Клитц, где Бундесвер обучает украинцев на [танках] Leopard 1, регулярно замечают беспилотники. На других объектах несколько беспилотников иногда вторгаются в воздушное пространство одновременно», — рассказал депутат бундестага от Свободной демократической партии (СВДП) и член оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер.

По его словам, регулярное появление БПЛА над военными полигонами «четко организовано и в значительной степени указывает на Россию».

В то же время доказать причастность Москвы к полетам беспилотникам над военными полигонами Германии невозможно, поскольку до сих пор не удалось перехватить ни один дрон, объяснил секретарь главы Минобороны ФРГ Нильс Хилмер.

Как указывает Bild, в 2023 году была организована специальная группа для перехвата беспилотников, руководителем которой был назначен бригадный генерал Вольфганг Йордан из командования армии. По словам Хилмера, членам группы предстоит в координации с МВД определить, какие устройства можно использовать в борьбе с БПЛА, а также договориться по вопросу их приобретения.

Фабер подчеркнул, что немецкая армия нуждается в «современных глушилках».

В декабре газета Spiegel писала, что в 2020 году в Германии начали разрабатывать систему защиты от дронов малой и средней дальности для бундесвера. По информации издания, впоследствии стоимость работ оказалась в пять раз больше заявленной изначально — за три года она выросла до €1,3 млрд. Как отмечал Spiegel, федеральные власти «сомневаются» в том, что увеличение расходов можно считать обоснованным.