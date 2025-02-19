России не следует «ставить барьеры, тем более вводить визовый режим» для трудовых мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья, а также из других бывших республик СССР, поскольку это не способствует долгосрочным интересам России. Об этом заявил на правительственном часе в Госдуме глава МИД Сергей Лавров, передает «Ъ». При этом министр высказался за то, чтобы «ужесточать контроль за их поведением», не устраивая «каких-то искусственных препятствий в отношении с нашими ближайшими союзниками». Депутат профильного комитета и эксперты в разговоре с RTVI оценили такую позицию.

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев

Мне иногда кажется, что все-таки он [Лавров] живет несколько в другом мире, может быть, большую часть времени проводит за границей и из-за этого не чувствует того, что происходит в стране. В своем выступлении он частично перевел стрелки на МВД — сказал, что проблемы, связанные с регулированием этого, относятся к МВД. Но при этом понятно, что такие большие миграционные потоки, которые идут в страну в отсутствие визового режима — это миллионы людей, их невозможно фильтровать на въезде.

В прошлом году первый замглавы МВД Александр Горовой признался, что мы реально не знаем, кто к нам едет. Соответственно, это огромная проблема для вопросов безопасности страны, потому что, я напомню, что и те террористы, которые совершили преступление в «Крокусе», и те, которые убили потом высокопоставленного сотрудника Минобороны, они все легально въехали в страну в формате безвизового режима. Этот режим не обеспечивает возможность какого-то предварительного отсеивания лиц, даже с криминальным прошлым.

Один из исполнителей теракта в «Крокусе» (уроженец Таджикистана Шамсидин Фаридуни*. — Прим. RTVI) имел судимость за преступления против половой неприкосновенности детей в Таджикистане («Развратные действия в отношении лиц, заведомо не достигших совершеннолетия» ст. 142 УК Таджикистана. — Прим. RTVI), другой был членом семьи террористов, это выяснилось уже после задержания (отец и двое сыновей Исломовы были арестованы по подозрению в оказании помощи террористам. — Прим. RTVI).

Президент некоторое время назад комментировал эту ситуацию, приводил такой пример, что приезжают люди, свободно здесь легализуются, получают вид на жительство, гражданство и так далее. Потом выясняется, что у них масса проблем с законом. И в этом плане, конечно, на мой взгляд, такая позиция [Лаврова], она, мягко говоря, кажется несколько оторванной от жизни.

Отвечая на вопросы депутатов, Лавров по-прежнему назвал страны ближнего зарубежья, Закавказья, нашими ближайшими союзниками. Мне совершенно непонятно, какие доказательства у него имеются то, что это наши ближайшие союзники, что он в это значение вкладывает, особенно с учетом анализа событий, которые происходят в Армении, в Азербайджане.

Или, отвечая на вопрос о пролонгации договора о двойном гражданстве с Таджикистаном в 2026 году, Лавров также назвал этот договор взаимовыгодным. Но вопрос ему был задан именно в свете того, что граждане Таджикистана с гражданством России уклоняются от мобилизации и военной службы, основываясь на нормах этого закона. На что господин Лавров с улыбкой сообщил о том, что этот же закон распространяется и на россиян, которые живут в Таджикистане и тоже могут счастливо избежать непонятно чего.

У Лаврова по-прежнему в голове какая-то международная эйфория и упорное зачисление в союзники тех, кто ему на каких-то двусторонних встречах улыбается. Все это очень печально. К добру это не приведет, потому что, в принципе, существование открытых границ в период СВО является нонсенсом.

О том, что вместе с миграционным потоком в Россию проникают экстремисты и террористы, открыто говорят руководители спецслужб, тот же Бортников сделал такое заявление несколько месяцев назад. Поэтому это просто факт, что в условиях общеизвестной нехватки сотрудников МВД переводить на них стрелки и говорить, что вот они как-то будут бороться за качество тех мигрантов, которые к нам приезжают, а мы постараемся, чтобы количество было неограниченным, — ну, это, честно говоря, «не очень».

Кандидат экономических наук, автор телеграм-канала «Простые числа» Олег Комолов

Вопрос про визовый режим со странами Средней Азии поднимался, наверное, в 1990-х годах. Многие политики правого толка активно эту тему педалировали — и покойный Жириновский, и Рогозин когда-то на «русских маршах» призывал к такой мере, да и в высших политических кругах тоже спекулировали активно на эту тему. Но эта мера так и не была принята. Почему? Потому что российский бизнес заинтересован в привлечении дармовой рабочей силы стран Средней Азии. Это позволяет занижать средний уровень зарплат, повышать степень эксплуатации труда внутри страны и, соответственно, увеличивать прибыль.

А в условиях острого дефицита рабочей силы, который сложился еще начиная с ковидных времен и был усугублен мобилизацией и эмиграцией из России многих граждан, проблема только обострилась, и потребность в рабочей силе у бизнеса выросла в еще большей степени.

Таким образом, несмотря на всякие негативные социальные последствия, которые возникают в связи с растущей миграцией, государство вроде пытается как-то эту проблему систематизировать, поставить под контроль и даже ограничить частично миграцию из-за рубежа, но при этом все это натыкается на интересы крупного бизнеса, который доминирует над политическими мотивами.

Поэтому, несмотря на противоречия, вызванные притоком мигрантов, все равно в конечном счете государство будет способствовать привлечению дополнительных рабочих рук, потому что это в интересах крупнейших собственников, которые контролируют российскую экономику.

Мы видим, что наш бизнес ищет себе дешевую рабочую силу не только в Средней Азии. Активно приезжают к нам и жители Украины, бывшие граждане, которые активно натурализуются и получают гражданство. Сейчас у нас уже идут на дипломатическом уровне переговоры со странами Африки о привлечении трудовых мигрантов… Поэтому бизнес пытается руками государства соскрести все возможные трудовые ресурсы из всех частей света, где есть хоть какой-то избыток рабочей силы, потому что в России демографическая проблема колоссальная, ежегодно сокращается численность населения страны, рождаемость находится на низком уровне, никакие планы правительства, планы президента по увеличению рождаемости так и не сработали.

При этом бизнес не готов идти на модернизацию экономики, потому что решить проблему нехватки рабочей силы можно за счет внедрения новых технологий, замещения человеческого труда машинной техникой. Это требует инвестиций, риска, довольно сложных схем управления, на что наш бизнес просто органически не способен. Он десятилетиями развивался в условиях доступной дешевой рабочей силы и хочет максимально по возможности сохранить этот вектор развития.

Поэтому вряд ли будут приняты ограничительные меры, по крайней мере жесткие меры, которые лишат Россию притока иностранцев.

Руководитель портала Migranto.ru Светлана Саламова

Я бы сказала, что надо продолжить работу по урегулированию порядка пребывания и осуществления трудовой деятельности мигрантов в России. Сейчас создается реестр контролируемых лиц и вводится режим высылки нелегальных мигрантов. При этом иностранным гражданам, которые «зависли» в России с непонятным правовым статусом дали возможность легализоваться до 30 апреля.

Это немалый срок чтобы мигранты могли восстановить свои документы на работу и выйти на легальный рынок труда.

Я не вижу, в какую сторону еще больше нужно ужесточать контроль в плане законотворческой деятельности. Возможно, стоит больше внимания уделить выстраиванию процессов работы с мигрантами внутри МВД: продолжить работу по наращиванию штата сотрудников, которые работают непосредственно с документами иностранных граждан в субъектах РФ.

До сих пор много жалоб идет как от мигрантов, так и от работодателей на то, что сложно записаться на прием для подачи тех или иных документов в МВД (продление сроков пребывания, подачу уведомлений об осуществлении трудовой деятельности на основании патента от иностранных граждан, уведомление о заключении трудовых договоров от работодателей и пр.).

На мой взгляд, в такой огромной стране как Россия, с ее техническими возможностями, не должны иностранные граждане ночевать в машине или на улице, чтобы подать какие-либо документы в государственный орган. И не должны сотрудники МВД грубить иностранцам и отправлять их домой, четкое не объяснив, что не так они сделали и как надо поступить правильно. У любого иностранного гражданина не должно быть страха обратиться за уточнением или помощью в полицию. И у сотрудников МВД не должно быть раздражения к людям из-за чрезмерных нагрузок. Авторитет страны складывается из мелочей.

Нам важно сохранять добрососедские отношения со странами Центральной Азии. У нас много с ними проектов во всех сферах экономики, у нас очень плотные связи как на бизнес-уровнях, так и в межличностном пространстве, у нас много пережитого исторического опыта. Поэтому я согласна с тем, что все процессы трудовой миграции должны быть четко отрегулированы, но ставить излишние барьеры, которые негативно влияют на развитие наших стран, не стоит.

Общественный деятель, бывший организатор «Русских маршей» Дмитрий Демушкин

Экономическая то ситуация понятная — низкая производительность труда. Вообще, когда нам рассказывают, что не хватает рабочих рук и местные не хотят работать, это все рассказы про одно — про то, что рабочую силу хотят демпинговать извне. И это для местных ничего хорошего не сулит, кроме снижения зарплат.

То, что проблему мигрантов постоянно сводят к преступлениям, я считаю, тоже неправильно. С одной стороны, конечно, это трагедии. Но с точки зрения цифр миграции, эта тенденция куда более опасная, потому что она уже стратегически определяет то, каким будет будущее России.

Здесь встает такой аспект — миллионы социально неадаптированных групп граждан, которые приезжают в Россию, меняют этнический ландшафт, религиозный, культурный и все вокруг себя. Они не ассимилируются, а ассимилируют местное население, что вызывает, конечно же, межнациональную напряженность, недовольство, столкновения. Потому что эти люди не хотят становиться частью общества, которое их окружает.

Это будет вызывать внутриполитическое противостояние, конфликты. И если будут давить всех тех, кто выступает против миграции, эту проблему не решат. Ее загонят под ковер на какое-то время. Но потом будут происходить события, которые всколыхнут все общество.

Следующий захват «Крокуса» какими-то исламскими террористами может действительно вызвать волнения. По примеру того, как это было на Манежной площади после убийства футбольного фаната Свиридова. Здесь надо думать о межнациональном балансе, который вырабатывался долгие годы.

Поэтому власти, конечно, должны смотреть стратегически. С одной стороны, они должны учитывать, конечно же, бизнес. Но, опять же, весь мир уже давно идет по пути высокотехнологичной экономики и повышения производительности труда, внедряет роботов — в Дубае доставку уже осуществляют квадрокоптеры. В Китае в гостиницах уже уборку роботы осуществляют и так далее.

Понятно, что сегодня наши бизнесмены и госструктуры зачастую работают по принципу «давайте не будем покупать эту машину, а лучше наймем 50 таджиков, и пусть они нам все делают руками». Но это плохой подход по итогу. Особенно если вы пытаетесь проблемы демографии решать с помощью того, что раздаете гражданство приезжающим мигрантам.

Есть дубайский вариант, где мигранты составляют абсолютное большинство, но абсолютно не имеют никаких прав. По сравнению с местными они не могут стать гражданами. Они приезжают по контракту именно на ту работу, на которую их позвали, живут обособленно, и никаких семей своих они перевести туда не могут. И любой спор, даже словесный конфликт с местными заканчивается тем, что они получают депорт на пять лет. Если такой работник уходит, с ним разрывается контракт, и уже работодатель платит — за его привоз, за его депортацию

Мигранты — это не «дешевая рабочая сила». Это самая дорогая рабочая сила из всех, которая есть. Мало того, что они несут нагрузку на инфраструктуру, за которую не платили, так еще и медианная зарплата мигрантов в полтора-два раза выше, чем у местных. Они не приезжают сюда за 40 тысяч стоять в «Пятерочке» охранниками, нет.

Я недавно был в нескольких командировках в Киргизии, где умышленно попытался устроиться дворником по российскому паспорту. Хотел посмотреть — возьмут меня или нет. И оказалось, что рабочие руки в Киргизии, в Бишкеке, по большей части составляют выходцы из Индии и Бангладеш. Для меня это было удивлением.

Я там общался с несколькими руководителями производств — оказывается, у местных там зарплата в переводе на наши деньги — 50 тысяч. Теперь давайте посчитаем, если киргиз может получать 50 тысяч в Бишкеке, сколько он должен за зарабатывать в Москве? Я посчитал, что минимум его проживания, даже с учетом самых низких параметров, в Москве никак меньше 35 тысяч не выходит. Значит, 50 тысяч плюс 35 тысяч — это минимум, если вы живете, как скот фактически.

И плюс к этому — вам надо хотя бы еще 40-50 тысяч заработать сверху. Иначе в чем смысл уезжать? Покупательная способность денег в России намного ниже, чем в Киргизии — там на эти деньги можно купить намного больше, чем здесь. Возникает сразу сумма, которая абсолютно не клеится с дешевой рабочей силой. Ну вообще никак.

* фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холле» внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга