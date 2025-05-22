В голове монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде нашли труп мужчины. Местные СМИ и телеграм-каналы сообщают, что умерший — Николай Чесноков, который был ректором Московской государственной академии физической (МГАФК) культуры.

Издание «Блокнот Волгоград» пишет, что мужчине могло стать плохо во время экскурсии. Mash уточняет, что экскурсия могла быть нелегальной. Местные жители рассказали телеграм-каналу, что организованные прогулки внутри монумента — «редкая и нелегальная» практика, но «самые смелые как раз доходят до головы». Также можно попасть в меч, но находиться в этой части статуи опасно из-за подвижности конструкции.

По утверждению Mash и Baza, предварительно у погибшего случился сердечный приступ. Shot пишет, что причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб.

«[Мужчина] лежал какое-то время, ему пытались оказать первую помощь другие участники экскурсии», — отмечает канал.

Однако спасти экскурсанта не удалось, он умер до приезда скорой, отмечает Shot.

Сейчас вход внутрь ансамбля закрыт «по техническим причинам». Daily Storm указывает, что ранее на месте работали полиция и кинологи, но к 13:52 мск оцепление у монумента было снято.

В СУ СК России по Волгоградской области заявили, что предварительно смерть мужчины не носит признаков криминального характера. Правоохранители выясняют все детали произошедшего. Экскурсовода вызвали на допрос, добавил Shot.

На сайте МГАФК появилось сообщение о «скоропостижной» смерти 68-летнего Николая Чеснокова, причины не уточняются. «Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память. Информацию о дате, времени и месте прощания сообщим позже», — говорится в обращении университета.

В Волгограде проводился фестиваль вузов физической культуры. От 14 учебных заведений со всей России приехали по 20 человек, в их числе Николай Чесноков, пишет Shot. В рамках поездки они решили посмотреть Волгоград, включая монумент «Родина-мать зовет!».

Что известно о Чеснокове

Николай Чесноков родился в 1957 году. В 1979 году окончил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК» по специальности «преподаватель физического воспитания, тренер по легкой атлетике». Являлся мастером спорта СССР по легкой атлетике.

С 2000 года Чесноков возглавлял центральную предметно-методическую комиссию Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. С 2023 года он занимал должность ректора Московской государственной академии физической культуры.

За свою научную и педагогическую деятельность Чесноков был удостоен множества наград, включая звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», медаль «В память 850-летия Москвы», почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и другие.