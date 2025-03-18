Пассажирский самолет модели Jetstream 41 упал в море сразу после взлета с острова Роатан на западе Гондураса, сообщает издание El Heraldo. На борту было 17 человек. По информации местной полиции, погибло 12 человек.

Как сообщает агентство гражданской авиации страны, инцидент произошел 17 марта в 18:18 (03:20 мск) в аэропорту имени Хуана Мануэля Гальвеса. Воздушное судно выполняло коммерческий рейс в авиагавань имени Гильермо Андерсона в Ла-Сейбе.

«По предварительной информации, через несколько секунд после взлета самолет рухнул в море. На борту находились два члена экипажа и 15 пассажиров», — говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

По данным национальной полиции Гондураса, 12 человек погибли.

Замдиректора Агентства гражданской авиации Гондураса Хорхе Корралес сообщил, что лайнер после взлета сделал поворот направо, а через минуту упал в море. Аэропорт Хуана Мануэля Гальвеса приостановил работу после происшествия.

El Heraldo со ссылкой на директора больницы в Роатане Рут Качо сообщает, что в медицинское учреждение поступило шесть погибших и четверо раненых.

«В числе погибших четыре женщины и двое мужчин, все, предположительно, пассажиры», — уточняет издание.

По данным El Heraldo, несколько человек удалось спасти, их вытащили из воды и доставили в больницы. Поисковые работы и изучение обломков продолжаются. Причина крушения самолета пока неизвестна.