Несмотря на гибель Евгения Пригожина в августе 2023 года, связанное с ним «Агентство интернет-исследований», которое также известно как «фабрика троллей», продолжает работать. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на исследование по кибербезопасности, подготовленное компанией Mandiant Intelligence (входит в подразделение облачных технологий Google).

Эксперты утверждают, что «фабрика троллей» распространяет в сети информацию, которая может повлиять на мнение пользователей о военной операции на Украине и выборах президента США. Результаты исследования также показывают, что одна из организаций, связанных с Пригожиным, нацелена на африканскую аудиторию. В частности, она распространяла данные по поддержке переворота в Нигере летом 2023 года, утверждают эксперты.

Согласно исследованию, для этого компания создает сайты, которые выдают себя за легальные источники новостей. Как отмечает WSJ, наполнить эти ресурсы ей помогает искусственный интеллект, который упростил процесс написания «фальшивых статей».

Один из таких сайтов — Newsroom for American and European Based Citizens — был заблокирован после публикации расследования Reuters в 2020 году. Однако в социальных сетях он продолжает «активно работать», отмечает Mandiant Intelligence. По оценке экспертов, социальные сети остаются в центре внимания «фабрики троллей», которая пытается завести фейковые аккаунты на разных платформах.

Помимо этого, «фабрика» якобы распространяет свою информацию с помощью «недостоверных» видео, в которых за определенную плату участвуют актеры, говорится в исследовании Mandiant Intelligence.

Между тем на данный момент ни одна из кампаний не получила широкого распространения в интернете, как это было в 2016 году, сообщил главный аналитик Mandiant Джон Халтквист. Однако постоянная активность таких организаций указывает на то, что Россия сохраняет свой потенциал, который она может увеличить по мере приближения американских выборов, считает он.

«Мы, вероятно, увидим ряд угрожающих действий [со стороны России], направленных на выборы [президента США], и мы должны серьезно отнестись к этой угрозе. Однако мы должны быть осторожны, чтобы не переоценить то, что может сделать [Россия]», — пояснил Халтквист.

В Google отметили, что определить, кто управляет активами, связанными с Пригожиным после его смерти, им не удалось.