В горящем здании на территории Научно-исследовательского института (НИИ) «Платан» в подмосковном городе Фрязино произошел взрыв, пишет ТАСС. О произошедшем взрыве и обрушившихся межэтажных перекрытиях сообщает также телеграм-канал «112».

В оперативных службах отметили в разговоре с ТАСС, что стремительное распространение огня создает угрозу всем верхним этажам.

По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, при пожаре погибли два человека. «112» пишет, что оба погибших спрыгнули с восьмого этажа.

Также источники телеграм-канала сообщают о четырех пострадавших. Воробьев уточнил, что один из них — 34-летний мужчина — находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ.

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