В Госдуме снова заявили о необходимости предоставить сотрудникам региональных спасательных и пожарных служб такие же пенсионные права, какими обладают их коллеги из федеральных служб. Об этом заявил NEWS.ru глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Есть те, кто работает в структуре МЧС, федеральный служащий, а есть региональные служащие. По функционалу — одно и то же, а по возрасту выхода на пенсию — нет. Поэтому для этих категорий, считаю, точно нужно такие законопроекты вносить», — сказал депутат.

Такой законопроект уже был внесен в Госдуму в апреле 2024 года, его авторами были депутаты фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. В пояснительной записке они указывали, что сейчас спасатели и пожарные имеют право на досрочную пенсию — 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин — только если они работают в федеральных структурах МЧС. При этом сотрудники региональных аварийно-спасательных служб выходят на пенсию в общем порядке — мужчины в 65 лет, женщины в 60 лет.

Профильный комитет по труду во главе с Ниловым в мае того же года вернул законопроект его инициаторам с объяснением, что по документу не было требуемого законом заключения правительства. С тех пор законопроект находится в архиве.

В разговоре с NEWS.ru Нилов также призвал отменить пенсионную реформу для отдельных категорий граждан, например, для жителей Севера и Дальнего Востока, живущих в суровых природно-климатических условиях. Закон о поэтапном увеличении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин президент Владимир Путин подписал в 2018 году.