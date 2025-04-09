Собственники жилья должны иметь право возможность напрямую платить фирме, обслуживающей лифты, минуя управляющую компанию, заявила RTVI замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что сейчас занимается разработкой законопроекта на эту тему.

«Часто деньги на обслуживание лифтов в нормальном количестве собираются с собственников, но не поступают от управляющей компании к обслуживающей. То есть часть средств оседает на счетах управляющей компании. Не будем их винить за это: не всегда они действительно негодяи, потому что какие-то свои дыры они, может быть, закрывают, что-то сами делают», — отметила она.

Разворотнева отметила, что на заседании рабочей группы по решению вопросов лифтового хозяйства при комитете Госдумы по строительству обсуждался «вопрос перехода на прямые договора между собственниками и сервисными лифтовыми компаниями».

«То есть, если собственники хотят напрямую платить такой компании, надо дать им такую возможность, должна быть возможность самостоятельно ее выбрать. Я сейчас такой законопроект готовлю. Но тут очень важно, чтобы это был действительно долгосрочный контракт, чтобы компании могли планировать текущие ремонты на более длительный срок», — добавила парламентарий.

Ранее технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин рассказал RTVI, что после введения санкций против России и ухода из страны крупных производителей Otis, Kone, Schindler и TKE, лифты и запчасти к ним стали дорожать. Если до 2022 года лифтовое оборудование стоило около 1,2 млн руб, то после — 2-2,5 млн руб, отметил он.

9 апреля в Госдуме в первом чтении планируется рассмотрение законопроекта, согласно которому к обслуживанию лифтов будут допускать только профессионалов, которые включены в специальный реестр. Управляющие компании в случае реализации документа обяжут с ними заключать договор.

Авторы инициативы считают, что такая мера уменьшит число аварий, связанных с лифтами, так как к ремонту и обслуживанию подъемников, по их мнению, управляющие компании ради экономии нередко приглашают тех, кто предоставляет услуги низкого качества. Также, как полагают парламентарии, это решит проблему возникновения очередей к подъемникам в высотных домах.

В Национальном лифтовом союзе ранее заявляли, что в 2024 году в результате несчастных случаев, связанных с лифтами, погибли семь человек, 19 пострадали.

Гендиректор ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов в ноябре прошлого года призывал навести порядок с оплатой работ по обслуживанию и ремонту лифтов. Он уточнял, что эти средства уже заложены в квартплату в строке «содержание и ремонт жилья», но управляющие компании могут эти деньги либо отправить на другие нужды, либо не оплатить уже сделанные работы.

По его мнению, нужно выделить оплату лифта в квитанциях в отдельную строку, тогда деньги получат те, кто обслуживает подъемники.