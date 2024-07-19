Депутаты во главе с Василиев Пискаревым внесли в Госдуму законопроект, который предполагает ужесточение наказания за умышленное уничтожение или повреждение имущества, передает корреспондент RTVI. Они указали на рост числа случаев «уничтожения и повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции».

Согласно законопроекту, изменения вносятся в ст. 167 Уголовного кодекса России. Предлагается установить ответственность до пяти лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное в отношении какой-либо социальной группы либо по мотивам ненависти или вражды — политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной.

Сейчас это преступление, совершенное по указанным мотивам, которые в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК отнесены к отягчающему обстоятельству, является преступлением небольшой тяжести, влечет ответственность по ч. 1 ст. 167 УК и предполагает до двух лет лишения свободы. По ч. 2 ст. 167 УК при наличии хулиганских побуждений умышленное уничтожение или повреждение имущества наказывается более строго — до пяти лет, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Как показывает практика, в ряде субъектов Российской Федерации получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции», — говорится в материалах к законопроекту.

В них также приводятся данные МВД, по которым «отмечен рост преступлений, совершенных по вышеуказанным мотивам, в том числе связанных с повреждением или уничтожением движимого или недвижимого имущества путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти (более 60 случаев)».