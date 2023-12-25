В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства предложили ввести уголовное наказание за «оскорбление участника военной операции» и попросили МВД дать оценку этой инициативе. Об этом говорится в письме главы комитета Нины Останиной министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, с которым ознакомился RTVI.

Депутаты хотят дополнить статью 336 УК «Оскорбление военнослужащего» новым, третьим пунктом — «оскорбление участника военной операции». Наказывать за это предлагают точно так же, как и за «оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК) — «штрафом в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года».

Поводом к инициативе стал конфликт из-за парковочного места возле дома, который произошел в Пскове в конце ноября между участником операции на Украине Андреем Ползохновским и его соседями. В письме от 25 декабря Останина называет произошедшее «травлей участника СВО», отмечая, что он является кавалером ордена Мужества и имеет инвалидность.

«Андрей Ползохновский при выполнении боевого задания потерял ногу. Однако, несмотря на инвалидность, место для парковки автомобиля ему приходится буквально отвоевывать. На действия Андрея по парковке своего автомобиля, согласно установленным правилам, на выделенной у дома парковке для инвалидов, его соседи перешли на оскорбления и угрозы в его адрес», — пишет Останина.

Члены комитета попросили Колокольцева взять под личный контроль ход полицейской проверки, в том числе провести лингвистическую экспертизу и решить вопрос о привлечении к ответственности «лиц, причастных к травле участника СВО». При этом сделать «оскорбление участника СВО» уголовно наказуемым они призывают «вне зависимости от наличия у него инвалидности или присвоенных ему наград и орденов».

Конфликт участника СВО с соседями из-за парковки

Сюжет о конфликте 22-летнего Ползохновского с соседями по жилому комплексу из-за парковки вышел 28 ноября на псковском филиале телеканала «Россия 1». Там говорилось, что место для инвалидов возле дома регулярно занимают другие автовладельцы. Также приводились «оскорбительные» сообщения из чата жильцов, с которыми пытался объясниться герой сюжета.

Этой историей заинтересовались псковский губернатор Андрей Ведерников, Следственный комитет России и МВД. Ведерников пригрозил, что «неуважительное отношение к участникам СВО будет пресекаться самым жестким образом».

На следующий день, 29 ноября, полиция установила «причастных к оскорблениям участника СВО». 30 ноября правоохранители отчитались, что соседей Ползохновского, которые занимали парковочное место для инвалидов, привлекли к административной ответственности, а на тех, кто оскорблял его в чате, — завели дела о дискредитации армии. В начале декабря телеканал сообщил, что соседи извинились перед Ползохновским, и что конфликт исчерпан.