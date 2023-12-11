Межфракционная группа Госдумы по защите традиционных ценностей готовит законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в информационном пространстве. Депутат Ирина Филатова в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что ограничения не затронут личные убеждения граждан.

«Речь идет исключительно о деструктивной пропаганде в информационном пространстве», — пояснила она.

По словам парламентария, инициативу поддержали несколько федеральных ведомств и Общественная палата (ОП). В частности, писатель и автор книги «Дети интернета» Андрей Афанасьев, выступая с докладом в ОП, заявил, что «сейчас некоторые виды чайлдфри уже стало сложно отличить на самом деле от сообществ сатанистов, потому что они от простого нежелания иметь детей начали приходить вот к такому контенту». Кроме того, он выразил мнение, что «чайлдфри — полностью западная идеологическая франшиза, которая воспроизводится в каждой стране».

На то, что термин «чайлдфри» появился не в России, обратили внимание и в Совете по правам человека (СПЧ). Там уверены, что «идеологическая пропаганда» чайлдфри на протяжении нескольких лет исходит от авторов этого термина, в связи с чем он стал «модным».

«А к чему это приводит? Это может привести только в демографическую яму и в итоге к исчезновению целой нации», — заявила заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора.

Среди прочего, она указала, что «понятие «чайлдфри» не соотносится с теми базовыми нравственно-духовными ценностями и категориями, установленными в указе» президентом России.

«Но нам недостаточно идти запретом. Ведь запрет не создаст условия и желания рожать детей у всех поколений. И сейчас наша главная задача сделать привлекательным статус многодетной семьи», — добавила Киркора.

В начале декабря депутат Госдумы Виталий Милонов предложил признать движение чайлдфри экстремистским, потому что оно «пропагандирует отказ от детей». При этом он подчеркнул, что люди, которые по каким-то причинам отказываются от рождения детей, экстремистами признаваться не должны.

«Это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов. Поэтому движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества», — заявил Милонов. Депутат также добавил, что раньше люди принимали решение не иметь детей «без всякого движения».

В феврале 2023 года в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды среди детей идеи чайлдфри. В пояснительной записке говорилось, что «зарубежная идеология “чайлдфри”», последователи которой «позиционируют себя сторонниками гедонизма», в последнее время получила широкое распространение среди молодежи.

Кроме того, авторы инициативы отмечали, что«сторонники идеологии “чайлдфри” распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой Российской Федерации».