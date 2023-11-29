В Госдуму внесут поправку в законопроект об ограничении телефонов в школах, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в нижней палате. По его словам, применение гаджетов будет запрещено даже в образовательных целях.

Использование смартфона во время занятий будет возможно только в случае экстренных ситуаций и угрозы жизни.

«Решили сделать, как просили родители. Убрать формулировку про возможность использовать телефоны в образовательных целях. Оставить только, что допускается, если есть угроза жизни», — рассказал источник в Госдуме (цитата по «Ведомостям»).

Соавтор проекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава, в разговоре с «Подъемом» заявил, что запрет на использование телефонов будет действовать и на переменах. При этом решение о том, когда включать и выключать телефон, будет принимать учитель.

«Есть распорядок, учитель этот распорядок доводит до школьника. Если мы нарушаем распорядок, мы нарушители, правильно? И соответствующее наказание: предупреждать, доводить до родителей, посоветовать. Но ничего такого сверх, никакого страшного наказания нет», — подчеркнул Берулава.

Кроме того, он отметил, что отбирать телефоны точно не будут. «Цель и родителей, и учителей — воспитание. Поэтому раздельно, я думаю, мы не будем действовать. <…> Забирать телефоны, я думаю, нецелесообразно, надо всё-таки воспитывать», — цитирует его слова «Подъем».

Законопроект был внесен в Госдуму 27 октября, а 16 ноября был принят в первом чтении. Авторы проекта объясняли, что поправки помогут создать «благоприятную обстановку» на уроках для проведения учебных занятий. Кроме того, поправки позволяют усилить главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания, заявили авторы проекта.

Среди прочего, соавтор документа , председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с «Лента.ру» указала, что законопроекте вводит термин «дисциплина».

«Этого не было никогда, но это очень важно. Педагоги уже стонут от того, что свобода самовыражения у детей выражается в невозможности педагогам реализовывать образовательную политику. Смысл в том, что дети ведут себя иногда настолько свободно, что просто срывают уроки. Мы все с этим знакомы. Кстати, родители тоже за дисциплину», — подчеркнула она.