Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис допустил возможность отправки американских войск на Украину в случае ее поражения в конфликте с Россией. В Госдуме такие высказывания назвали «шантажом» и «информационной атакой», подрывающей международную стабильность и безопасность.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»)

Если они отправят свои войска и контингенты, куда они собираются, о чем постоянно рассказывают, мы им поможем сэкономить на похоронах этих самых контингентов.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа (СРЗП)

Мы понимаем, что идут военные действия, значит, мы должны реагировать на все заявления. Мы понимаем, что Запад проигрывает. И он предпринимает все попытки для того, чтобы каким-то образом сломить ситуацию в свою сторону, в том числе информационные атаки.

Тем не менее, такие угрозы в наш адрес не учитывать нельзя. Мы имеем в виду здесь и то, что они активизировались относительно Литвы, стран Прибалтики, относительно возможности конфликта в Молдавии.

Мы понимаем, что это шантаж — заявление о вмешательстве со стороны Америки, если Украина падет. Но, с другой стороны, мы понимаем, что существуют определенные угрозы, и мы должны быть к этому готовы. А мы готовы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»)

Это просто у них разговоры такие, они же информационную войну ведут. Это говорится на публику, чтобы все боялись, чтобы Прибалтика была в напряжении, Польша, Молдавия. Это все часть информационной войны. Они специально делают подобные заявления.

Они дают Украине сигнал, что в принципе шансов, что ей будет оказана сторонняя помощь, практически нет, равняется нулю. И чтобы получить военную помощь, Украина должна какие-то действия совершить, то есть должна добровольно взять и пасть, чтобы спровоцировать.

Видимо, только вот это позволит странам НАТО и Америке начать какие-то боевые действия против нас. А вот как Украина отреагирует, я не знаю. Может, они посчитают, что им лучше пасть, тогда Запад нападет на Россию. И тогда у них есть возможность подняться, видимо, они так посчитают.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР)

Заявление конгрессмена безответственно по своей сути. Подобные предположения направлены на разжигание пожара Третьей мировой войны. Если страны НАТО — Франция или США и иже с ними — отправят своих военнослужащих воевать на Украину с российскими силами, это будет означать прямой военный конфликт ядерных держав. Со всеми вытекающими последствиями, грозящими привести к мировой катастрофе. В пылу предвыборной агонии демократы сами переходят все возможные «красные линии» в сфере сохранения стабильности в международной безопасности.