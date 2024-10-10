Для того, чтобы решить проблему с нехваткой кладбищ и крематориев в России, необходимо внести правки в законодательство, касающееся погребальной сферы, и увеличить число частных инвесторов. Об этом «Ленте.ру» заявил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

«На мой взгляд, необходимо принять как аксиому: если в какую-то сферу мы можем привлечь частные средства дополнительно к бюджетным, надо это делать в идеале на каждый бюджетный рубль привлекая внебюджетные средства», — сказал депутат.

Якубовский назвал «устаревшим» законодательство, которое оставалось неизменным с 1996 года вопреки отношению россиян к самой процедуре погребения.

«Отсутствие внешних игроков приводит к отсутствию конкуренции, что негативно сказывается на уровне цен и качестве оказываемых услуг. Поэтому, безусловно, и над этой проблемой в части совершенствования законодательства нужно работать», — добавил депутат.

О критической нехватке в России кладбищ и крематориев ранее заявила в интервью «Парламентской газете» замглавы комитета Госдумы по строительству Светлана Разворотнева. По словам депутата, в настоящий момент на 5 млн россиян приходится лишь один крематорий. «В то время как в Японии, например, один [крематорий] на 79 тыс., в США — один на 159 тыс., в Великобритании — один на 242 тыс.», — отметила она.

По словам Разворотневой, жители окраин часто оказываются вынуждены отправиться в федеральный центр, чтобы произвести кремацию, что увеличивает расходы на погребение. Депутат назвала причиной сложившейся ситуации запрет на участие в погребении кому-либо, кроме муниципальных организаций. Такое ограничение создает препятствие для организации частных крематориев и иных ритуальных объектов, указала замглавы думского комитета.

По словам Разворотневой, проект закона, нацеленный на решение проблемы, направлен экспертному сообществу. Депутат предположила, что при благоприятных обстоятельствах его могут внести на рассмотрение Госдумы через месяц.