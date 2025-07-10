Тревожность из-за экономики влияет на желание россиян заводить детей, и, чтобы это исправить, супруги должны больше заботиться друг о друге. Такое мнение в беседе с RTVI высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Тревожность в любом случае зависит от уверенности в завтрашнем дне: что будет завтра с экономикой, что будет завтра с внутренней ситуацией в стране? Повысится ли ключевая ставка или понизится? Вырастут ли ставки по кредиту или уменьшатся? То есть это все в целом, у каждого, конечно, своя причина тревожности, но это все влияет», — сказал он.

Лишь при условии, что оба в паре уверены в завтрашнем дне, они начнут «более активно планировать беременность, рождение детей, причем и последующих детей тоже», подчеркнул Леонов.

Способ снизить уровень тревоги в обществе есть, отметил депутат.

«Надо, чтоб жены любили своих мужчин, чтобы заботились о них, вкусно им готовили, жалели их, поддерживали, и тогда тревожность будет в любом случае снижаться», — добавил парламентарий.

Весной был опубликован «Национальный индекс тревожностей» КРОС за первый квартал 2025 года, который оценивает события по их присутствию в медиа и соцмедиа.

Наибольшую тревогу у россиян, согласно данным аналитиков, вызвали финансовые и телефонные мошенники (407,86 по суммарному индексу, что в пять раз выше показателя прошлого года). На втором месте — последствия разлива мазута в Черном море.

Кроме того, беспокойства у граждан вызывали введение цифрового рубля, недоступность ипотеки, «преследования» инфоцыган и «завоз опасных болезней из-за рубежа». Исследователи КРОС отмечают, что большинство тревог в этом квартале носят нишевый характер, связаны с интересами разных групп населения, а более масштабные события отходят на второй план.