Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом снизил размер единовременной выплаты от региона тем, кто будет заключать контракт на военную службу начиная с 5 июня — вместо 1,6 млн рублей они получат 1 млн. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в разговоре с RTVI предположил, что это вынужденный шаг из-за политики Минфина, который «выжимает досуха» даже такие «обеспеченные регионы».

Депутат отметил, что хотя к Хабирову «есть вопросы», он является «безупречно патриотичным человеком». Он усомнился в том, что глава Башкирии пошел бы на уменьшение выплат контрактникам, не использовав все имеющиеся в республике резервы.

«Если это действительно так, то я думаю, что это связано с межбюджетными отношениями, которые резко подрывают финансовое состояние региона. <…> Это результат политики Минфина, который заморозил в федеральном бюджете, помимо средств Фонда национального благосостояния, 8,2 трлн рублей и, соответственно, выжимает страну досуха, в том числе такие обеспеченные регионы, как Башкирия», — заявил Делягин.

Он добавил, что нужно проверить, действительно ли Хабиров велел снизить выплаты.

«Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда информация даже из самых достоверных, как нам кажется, источников оказывается в итоге ложной», — пояснил свою позицию парламентарий.

Находящийся в Башкирии глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, член рабочей группы по вопросам СВО Ярослав Нилов напомнил в беседе с RTVI, что выплаты подписавшим контракт вводились региональными властями «для стимулирования и увеличения числа контрактников».

«Это деньги регионов, и размер выплат — это их региональные решения. И хорошо, что регион находит механизмы, возможности, финансовые ресурсы для поддержки тех, кто готов добровольно подписать контракт», — отметил депутат.

«Хочу подчеркнуть, что несколько десятков тысяч жителей Башкирии участвуют в спецоперации», — добавил Нилов.

Повышение было временным

Снижение выплат заключающим контракт начиная с 5 июня предусмотрено указом главы Башкирии от 30 мая, опубликованном на официальном портале правовой информации республики. В нем перечислены изменения в другой указ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, проходящих военную службу», действующий с мая 2024 года. С тех пор он неоднократно менялся, при этом размер выплат повышался и достиг 1,6 млн рублей. Такую сумму стали единовременно выплачивать контрактникам с 1 января 2025 года.

В связи с последними изменениями, которые внесли в указ, впервые размер этой выплаты снизился.

«1,6 млн рублей <…> — заключившим контракт в период с 1 января по 4 июня 2025 года; 1 млн рублей <…> — заключившим контракт с 5 июня 2025 года», — сказано в новой версии документа.

Региональные выплаты для подписывающих контракт в военкоматах и пунктах набора в Уфе с этой же даты уменьшаются вдвое — с 1,2 млн до 600 тыс. рублей. При этом сохраняется тот же размер муниципальной выплаты в 700 тыс. рублей, пишет РБК-Уфа.

С учетом федеральной выплаты от Минобороны в размере 400 тыс. рублей сумма единовременной выплаты за заключение контракта в Башкирии с 5 июня составит 1,4 млн рублей (без учета других возможных надбавок).

По подсчетам СМИ, Башкирия стала уже третьим регионом, где снизился размер выплаты желающим заключить контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине.

С середины апреля в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) добровольцам, соглашающимся на контракт, платят от региона 1,9 млн рублей вместо 3,1 млн. Как пояснили в местном правительстве изданию «Ъ-Урал», повышение до 3,1 млн рублей было временным, а затем вернулось к размеру выплаты, который действовал ранее.

С конца февраля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев установил региональную выплату за заключение контракта в 2,1 млн рублей. До этого ее размер составлял 3,6 млн рублей — это была, по словам губернатора, самая большая выплата в стране.