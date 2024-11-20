В случае дальнейшего роста цен на товары и услуги правительство может скорректировать планы по индексации пенсий в 2025 году. Об этом сообщил NEWS.ru депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. «Если инфляция по итогам 2024 года превысит прогноз в 7,3% и достигнет 8% или 9%, механизм перерасчета пенсий может стать вновь актуальным. В таких случаях обычно предпринимаются дополнительные меры для обеспечения социальной справедливости и выполнения своих обязательств перед гражданами, — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что главная цель государства сейчас — это выполнение всех социальных гарантий и поддержка тех, кто нуждается в помощи. Если инфляция продолжит расти, то будут разработаны меры, которые помогут адаптироваться к новым обстоятельствам, пообещал он.

С 1 января 2025 года пенсии работающим и неработающим россиянам проиндексируют на 7,3%, а с 1 апреля на 14,75% будет повышена социальная пенсия, рассказала 20 ноября «Ленте.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом она отметила, что если запланированное повышение на 7,3% не будет соответствовать уровню инфляции, правительство будет наделено полномочиями пересмотреть размер индексации до 1 февраля 2025 года, отметила депутат.

По данным Социального фонда России, в период с января по сентябрь 2024 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров увеличился на 10% и составил 19 200 рублей. В то же время средний размер пенсии для неработающих граждан за этот же период вырос на 7,3%, достигнув 23 400 рублей.

Рост пенсий для работающих пенсионеров оказался выше, чем для неработающих. Кроме того, он превысил ожидаемый уровень инфляции, на который была проиндексирована пенсия для неработающих пенсионеров: 10% против 7,5%.