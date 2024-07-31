В России нет необходимости вводить наказание за вебкам по примеру Киргизии, заявила RTVI глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. При этом она признала, что представители отечественного шоу-бизнеса «то и дело» демонстрируют именно такое поведение, из-за которого президент Киргизии Садыр Жапаров решил ввести в республике новые ограничения.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет, что желание показать себя обнаженной, продемонстрировать, если отсутствует интеллект, какие-то физические данные, все-таки участие наших девушек в силу недостатков воспитания в вебкаме, конечно, есть, но мы не считаем, что нам нужны дополнительные меры регулирования», — заявила Останина.

Депутат выразила надежду на то, что указ президента России Владимира Путина о защите наших духовных традиционных ценностей будет реализован.

«Я думаю, что мы все-таки в любом случае вернем наше общество к тем традициям, которые, в общем-то, были заложены — целомудрие для девушек и желание соответствовать нравственным стандартам», — подытожила она.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 31 июля своим указом внес изменения в законы, официально запретив в стране «вебкам-проституцию». На сайте главы государства говорится, что поправки внесены в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях.

Целью этих дополнений названо «установление противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии)» и введение ответственности за эти действия.

В феврале 2024 года Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о задержании подозреваемого в организации сети, которая оказывала услуги элитного эскорта и проституции. В конце 2023 года глава комитета Камчыбек Ташиев пообещал разоблачить чиновников и крупных бизнесменов, пользующихся этими услугами. По его словам, среди них есть депутаты республиканского парламента, их помощники и советники, правительственные чиновники, государственные и общественные деятели.