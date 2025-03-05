Чтобы цветы в России на 8 марта были не импортными, а отечественными и стоили дешевле, надо устранить «чубайсовский» подход к тарифам на электроэнергию для аграриев. Об этом RTVI заявил первый зампред думского комитета по аграрным вопросам Олег Нилов, который год назад призывал россиян не спонсировать ВСУ покупкой голландских тюльпанов.

По его оценке, за минувший год поставки цветов из дружественных стран не выросли, а цены не снизились, потому что «наше Министерство торговли, наш Минсельхоз не сделали в полном объеме должных выводов». При этом, признал Нилов, было услышано его предложение повысить пошлины на импорт из недружественных стран, и благодаря этому «российская казна получает значительные суммы».

Теперь, считает депутат, государство должно «в полной мере поддержать отечественных цветоводов — в первую очередь снижением тарифов на электроэнергию».

«Энергетики, наши доблестные птенцы гнезда чубайсова, добрались уже до граждан, до домов ИЖС, садовых [участков] и так далее, повышая эти тарифы. А для аграриев эти тарифы давно зашкаливают — до 14 рублей за киловатт-час. Как при этих условиях мы можем мечтать о тюльпанах, розах к 8 марта? Это очень сложно, невозможно. Поэтому выводы надо делать», — убежден Нилов.

По его мнению, загвоздка в этой самой «энергетической команде», которая руководствуется «желанием зарабатывать, как прежде, по-чубайсовски» и поэтому «не дает ни Минсельхозу, ни другим предприятиям и отраслям делать рентабельное производство какой-то продукции».

«Как можно цветы вырастить без тепла и света? Никак. Поэтому наши призывы, постановления Государственной думы, правительства — они, знаете, для этого Васьки энергетического, который слушает, но продолжает накручивать тарифы…» — подытожил Олег Нилов.

Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) уже не первый год пытается добиться выравнивания тарифов на электроэнергию для аграриев — в частности, предлагая перевести их в особую категорию потребителей. Игроки рынка неоднократно подчеркивали, что высокие издержки влияют на конечную цену продукции и негативно сказываются на ее конкурентоспособности по сравнению с импортным товаром.

«Год будет очень тяжелым»: почему фермеры просят Мишустина о помощи

В 2023 году депутаты Госдумы обсуждали снижение тарифов на электроэнергию с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, который заявил, что правительство не может решить этот вопрос, поскольку государство регулирует цены на электричество только для населения, а поблажки аграриям могут привести к тому, что дополнительные расходы лягут на какие-то другие категории потребителей.