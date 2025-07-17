Госдума во втором чтении приняла законопроект об уголовном наказании за использование VPN при совершении преступлений, передает корреспондент RTVI. Поправки в Уголовный кодекс поддержали 385 депутатов, один парламентарий воздержался.

«Уголовный закон обратной силы не имеет, он может охватывать только те ситуации, которые появились после вступления его в силу. Закон должна принять Госдума, одобрить Совфед, подписать президент, кроме того, могут быть прописаны сроки вступления в силу», — пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

Поправкой прописывается новое отягчающее вину обстоятельство — «совершение преступления с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Изменения внесены в статью 63 УК (Обстоятельства, отягчающие наказание).

Согласно документу, норма должна вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин подчеркнул, что россияне могут «свободно» пользоваться VPN в «любых законных целях». Использование таких сервисов для совершения преступлений будет считаться отягчающим обстоятельством.

Госдума также приняла во втором чтении поправки о штрафах за рекламу VPN-сервисов. Для граждан размер взыскания составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Такие же штрафы предусмотрены для владельцев VPN-сервисов за отказ ограничивать доступ к запрещенным в России сайтам и отказ подключиться к госреестру заблокированных ресурсов.

За повторные нарушения всех этих норм будут введены повышенные штрафы: для граждан — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

«Уголовка» за передачу телефонных номеров

Госдума также поддержала поправку об уголовном наказании за передачу телефонных номеров в корыстных и преступных целях.

Предлагается дополнить УК новой статьей 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства).

Такое преступление будет наказываться штрафом в размере до 700 тыс. рублей, запретом заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Участие в такой преступной деятельности грозит штрафом в размере до 300 тыс. рублей или лишением свободы на срок до двух лет.

Аналогичное наказание предусматривается за организацию деятельности по передаче логинов и паролей для регистрации или авторизации в интернет-сервисах.