Госдума во втором чтении приняла поправки, вводящие штрафы за умышленный поиск в интернете и соцсетях, в том числе через VPN, заведомо экстремистских материалов, а также за передачу сим-карт третьим лицам и за рекламу VPN-сервисов, передает корреспондент RTVI.

Законопроект поддержали 383 депутата, 22 проголосовали против, 22 — воздержались.

Госдума поддержала поправку, которая вводит в КоАП новую статью 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», то есть через VPN. Штраф за «умышленный поиск» таких материалов для граждан составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

«Поправки не запрещают VPN. Цель, чтобы VPN не использовались в целях поиска в интернете и получения доступа к экстремистским материалам. При этом не к любым даже экстремистским материалам, а только к тем из них, которые включены в официальные перечне — сейчас там находится чуть более 5 тыс. таких материалов», — пояснил во время обсуждения член профильного комитета Госдумы по госстроительству Александр Тетердинко.

Он отметил, что в российском сегменте интернета эти материалы «достаточно надежно заблокированы», и к ним нельзя получить доступ даже случайно. Однако при использовании VPN или на иностранных ресурсах такой контент все же можно найти случайно. Законопроект предусматривает штрафы за целенаправленный поиск подобных материалов и получение к ним доступа.

«То есть если вы где-то там, как говорится, “загуглили”, и вам в строке поиска этот материал вылез, но вы целенаправленно не стали заходить, не ознакомились с ним, никак его не использовали, вы под эту статью не попадете. Для того, чтобы случайно открыть экстремистский материал, который в перечне экстремистских материалов… Но я не знаю, мне очень сложно представить, чтобы человек случайно мог это сделать», — отметил Тетердинко.

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