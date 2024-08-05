В Новосибирской области безработный, встав на учет в районном центре занятости, вместо бесплатного переобучения на психолога получил направление на работу пехотинцем, сообщает телеграм-канал объединения российских юристов и правозащитников «Призыв к совести».

По словам самого мужчины, он подал заявку на программу переподготовки, чтобы бесплатно освоить профессию психолога, но ему выдали направление на собеседование в пехотинцы. Сотрудники центра, как он утверждает, сообщили ему, что такие же направления выдают всем остальным соискателям мужского пола, по какому бы поводу они ни обращались — за поиском работы, на переобучение или с целью постановки на учет для получения пособия по безработице.

«Призыв к совести» пишет, что располагает копией самого направления, напечатанного на «стандартной бумаге» от центра занятости. В графе «Вакансия» там написано «Пехотинец», а в поле «Работодатель» указаны адрес и телефон местного военкомата.

«Если не явиться на собеседование по ней или отказаться от двух таких вакансий подряд, человека могут лишить статуса безработного, а значит, пособия и других благ», — констатируют юристы, утверждая, что обязывать людей ходить в военкоматы на «собеседования» противозаконно.

Это «неоднозначная ситуация» и «какое-то злоупотребление», в котором «надо разбираться», подтвердил RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Если этот человек обратится к нам в комитет, мы обязательно свяжемся с регионом и проверим все обстоятельства, потому что, с одной стороны, если он отказывается от предлагаемых вакансий, то это основание снять с биржи труда, но насколько контракт может быть вакансией — это вопрос, здесь надо разбираться», — заявил депутат.

Нилов напомнил, что центры занятости сейчас подчиняются региональным властям, и там могут присутствовать представители военкомата и заключать контракты.

«Что касается службы по контракту, то это добровольная опция. У нас частичная мобилизация закончилась, речь идет о добровольном желании. Конкретная описываемая ситуация все же нуждается в дополнительной проверке. Это некое понуждение с определенным, так скажем, давлением, поэтому я считаю, что здесь надо разобраться», — добавил депутат Госдумы.

В 2023 году член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев предлагал провести мобилизацию среди безработных, которые, по его словам, «трутнями сидят на бирже труда».