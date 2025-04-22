Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов объяснил распространение «бредней» о причинах смерти Владимира Ленина попыткой возобновить давние споры по этому поводу. Такое мнение он высказал NEWS.ru 22 апреля, когда коммунисты отмечают 155-летие идеолога Октябрьской революции.

«Все разрушительные процессы, связанные с ранением отравленной пулей, а также инсульт и инфаркт, были изучены специалистами. Распространение мифов и бредней по этому поводу — это просто попытка возобновить давно завершенные споры», — заявил он.

Депутат рассказал, что «уникальный научный эксперимент» по сохранению тела Ленина в Мавзолее на Красной площади «успешно осуществляется» уже в течение 101 года, с момента первой долговременной процедуры бальзамирования, предложенной биохимиком Борисом Збарским и анатомом Владимиром Воробьевым в 1924 году.

«Руководство Компартии и политактивисты регулярно посещают Мавзолей, никаких нарушений или изменений не наблюдается», — сообщил Обухов.

Ленин умер в 53 года от кровоизлияния в мозг. Ранее депутат Госдумы от СЗРП Анатолий Вассерман отметил, что политик унаследовал слабость сосудов мозга от отца Ильи Николаевича Ульянова. Тот также умер от кровоизлияния в мозг, когда ему было 54 года.

Бытующую версию о том, что причиной смерти Ленина стал нейросифилис, Вассерман объяснил тем, что политику давали лекарства от этого заболевания. В то время эти средства могли применять при любых поражениях сосудов, рассудил депутат.

Также в СМИ периодически всплывает версия о якобы отравленных пулях, которыми стреляла в Ленина в 1918 году эсерка Фанни Каплан, но ученые развенчали ее как миф. Ленин тогда действительно получил тяжелое ранение и проходил с одной пулей в шее больше года, пока ее не удалили. Это привело к ухудшению кровообращения мозга и ускорило смерть вождя.