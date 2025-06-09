Стратегия развития ВМФ, которую президент России Владимир Путин утвердил на период до 2050 года, является «очень важным документом», сообщил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее руководитель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал, что в Стратегии представлена оценка возможностей флота с учетом опыта, полученного в ходе СВО.

«Россия — это морская страна, что бы ни говорили о том, что она сухопутная. У нас 70% нашей границы — это морская граница. Нам без моря, без океана нельзя, тем более в нынешней ситуации, и флот нам нужен, и флот мы будем развивать. И вот именно об этом говорит морская стратегия, которую утвердил наш Верховный главнокомандующий», — сказал депутат.

9 июня помощник президента РФ Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию России, объявил о подписании Путиным 30 мая Стратегии развития ВМФ до 2050 года.

Он отметил, что в документе определены главные требования к будущему боевому составу флота, его задачам в мирное и военное время, а также методы формирования перспективного облика ВМФ. Ранее об утверждении этой Стратегии не сообщалось.

«Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — сказал Патрушев.

Помощник президента рассказал, что решение о подготовке документа было принято в июле 2024 года, после чего Минобороны России подготовило его проект, доработанный Морской коллегией.

«Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что «подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории», а его утверждение доказывает, что развитие «мощного и современного флота для нашей страны находится в числе приоритетных задач».

«Позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются. <…> В Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции», — добавил Патрушев.

В апреле Путин провел совещание по вопросу «О стратегии развития Военно-Морского Флота на период до 2050 года» в Санкт-Петербурге. Он отметил, что совершенствованию флота Россия уделяет много внимания, напомнив, что в марте в Северодвинске спущена на воду новая многоцелевая подводная лодка «Пермь».

Глава государства добавил, что на российских верфях от Калининграда до Владивостока активно строят новые надводные корабли и подводные ракетоносцы. Среди них — современные проекты «Борей-А» и «Ясень-М».

Также Путин сообщил, что за последние пять лет построено 49 кораблей различных классов. Однако, уточнил он, в связи с ситуацией в мире следует «системно и последовательно развивать все составляющие ВМФ».

«Имею в виду подводные и надводные группировки кораблей, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска, а также средства обеспечения. Безусловно, одна из приоритетных задач — это укрепление отечественного флота в его ключевом сегменте стратегических ядерных сил», — подчеркнул президент, добавив, что доля современных вооружений и техники в российских морских стратегических ядерных силах достигает 100%.