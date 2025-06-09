Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота России до 2050 года, сказал «Аргументам и фактам» помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По словам Патрушев, документ утвердили 30 мая, а решение о его подготовке было принято еще в июле 2024 года.

«По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией РФ с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — сказал помощник главы государства.

Он отметил, что это еще раз подчеркивает, что развитие мощного и современного флота для России находится в числе приоритетных задач. Документ стратегического планирования принят впервые в современной истории.

«А позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются», — заявил он.

Патрушев пояснил, что такую работу невозможно проводить без долгосрочного видения сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз, а также без установления целей и задач, которые стоят перед ВМФ России.

По словам помощника президента, документ содержит анализ развития военно-политической обстановки в мире, вариантов вероятного возникновения и характера вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских держав. Он также отметил, что в Стратегии дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции.

Кроме того, в документе названы требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы, которые направлены на создание перспективного облика ВМФ.

«Одним словом, принят важный долгосрочный документ, в котором дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы наша страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане», — заключил Патрушев.

В апреле Путин говорил, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предназначено 8,4 трлн руб. Президент подчеркнул необходимость наращивания серийного выпуска современных кораблей с высокоточным и гиперзвуковым оружием, роботизированными комплексами, новыми системами управления, разведки, связи, радиолокации, гидроакустики и навигации.

В конце мая глава Абхазии Бадра Гунба сообщил, что в районе города Очамчира появится материально-техническая база для Черноморского флота ВМФ России, создание военно-морской базы не планируется. С 2017 года в Очамчире базируется сторожевой флот береговой охраны погранслужбы ФСБ России.