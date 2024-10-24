Перевод денег Минобороны некоторым не подписавшим контракт россиянам — это «на 100 процентов техническая ошибка», заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ответственность за исправление этой ошибки лежит в том числе и на получателе средств.

«Игнорировать сообщения о том, что пришли деньги, нельзя. Надо обратиться туда, откуда они пришли, то есть в банк, и вернуть их, потому что все равно придется вернуть», — проинструктировал Картаполов.

Он сравнил ошибочный перевод от Минобороны с «бесплатным сыром», который «только в мышеловке бывает».

«Представьте себе: вы утром просыпаетесь, а у вас сообщение от банка, что вам прислали миллиард рублей. Вы что, будете тихо радоваться? <…> Это на 100 процентов техническая ошибка. Надо идти ее исправлять, чтобы потом не оказаться под административным или уголовным преследованием за попытку незаконно присвоить эти средства», — пояснил глава думского комитета по обороне.

На вопрос о том, не значит ли перевод денег, что получатели ошибочно числятся в Минобороны как контрактники и могут быть привлечены к ответственности за дезертирство, Картаполов ответил отрицательно. «Да причем здесь дезертиры? Это вообще не имеет к этому никакого отношения», — убежден генерал-полковник.

В течение нескольких последних недель жители российских регионов начали получать от Минобороны деньги как за службу по контракту, хотя не являются контрактниками. Среди получателей таких переводов оказались срочники, которые сейчас служат по призыву, и даже никогда не служившие в армии мужчины.

В частности, правозащитный проект «Идите лесом» сообщил о крымчанине, который получил на банковскую карту 660,5 тысячи рублей от Минобороны, хотя «не служил срочку, не служит по контракту», а в военкомате последний раз был в 2021 году.

В Центральном военном округе заявили, что эти переводы стали результатом «технического сбоя программного обеспечения». Но, судя по продолжающим поступать сообщениям об аналогичных переводах, сбой пока не устранен.

Напомним, 23 октября Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращении числа российских банков, через которые Минобороны осуществляет выплаты контрактникам. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов пояснил RTVI, что к работе с такими выплатами будут допущены банки без иностранного участия, соответствующие требованиям безопасности для доступа к гостайне.