Госдума в первом чтении приняла законопроект, сокращающий число банков, которые могут производить выплаты военным, передает корреспондент RTVI.

В законопроекте устанавливается право правительства отдельным решением определять банки, осуществляющие перечисление денежного довольствия, заработной платы и иных выплат личному составу Вооруженных сил России.

Сейчас кабмин определяет банки для выплат военным из числа кредитных организаций, отнесенных к категории уполномоченных банков, работающих по гособоронзаказу. Правительство в целом сократило их количество, отметил глава комитета Госдумы по промышленности Владимир Гутенев во время обсуждения.

«Принятие законопроекта позволит правительству Российской Федерации сформировать расширенный перечень банков с учетом тех, кто и ранее реализовывал зарплатные проекты по выплате довольствия военнослужащим Российской Федерации», — сказал депутат.

По словам Гутенева, «сейчас ряд силовых структур, таких, как Вооруженные силы, войска Национальной гвардии, ФСБ, СВР, другие обслуживали шесть банков».

«В связи с тем, что список сократили, а зарплатные проекты необходимо сохранить, мы и даем правительству возможность не привязывать сохранение выплат со статусом уполномоченного банка», — пояснил парламентарий.

Законопроект нацелен на устранение проблемы, связанной с тем, что «уполномоченный банк по гособоронзаказу — это совсем не то же самое, что банки, которые осуществляют зарплатные проекты», добавил Гутенев.

Банки, которые получат право производить выплаты военным, должны будут соответствовать требованиям безопасности при работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и не иметь иностранного участия, пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Эти банки в любом случае должны обеспечивать безопасность и для наших военнослужащих, а также для размещения воинских частей, то есть сохранность той конфиденциальной информации о военнослужащих в местах размещения воинских частей и соединений», — уточнил депутат.

В связи с этим ко второму чтению будут предложены поправки о перечне требований к уполномоченным банкам, в том числе обладание лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, сообщил Красов.

Минобороны России представило законопроект об изменении системы денежных выплат военным еще в январе 2023 года, писал РБК. Тогда ведомство отмечало, что военнослужащие могут получать довольствие в 77 банках.

«Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, раскрывает принадлежность к Вооруженным силам Российской Федерации, а также места дислокации органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта указывали на необходимость сокращения перечня таких кредитных организаций. В частности, предлагалось поручить проведение выплат военным только полевым учреждениям Банка России, а также банкам, перечень которых определит правительство.

Согласно законопроекту, денежные переводы военным будут осуществляться на основании договоров Минобороны с банками из списка правительства, а также с полевыми учреждениями ЦБ.