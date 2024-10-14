Пенсии военнослужащих будут проиндексированы в 2025 году один раз в октябре, заявил замглавы Минфина Алексей Липаев на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике, передает корреспондент RTVI.

«Пенсии военным пенсионерам в 2025 году будут проиндексированы один раз 1 октября вместе с денежным довольствием», — сказал Липаев на заседании комитета Госдумы по труду и соцполитике в ходе обсуждения законопроекта, сопровождающего проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.

Речь идет о пенсионном обеспечении проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках Росгвардии, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей. При расчете военной пенсии учитываются в том числе размер денежного довольствия, выслуга лет (стаж службы) и трудовой стаж.

Согласно действующей норме, к 1 января 2025 года размер денежного довольствия военнослужащих, который учитывается для исчисления пенсии, должен достигнуть уровня 80%. Законопроект приостанавливает эту норму на год и предусматривает, что с 2025 года размер денежного довольствия составит 89,83%.

«Сейчас мы идем с опережением, с учетом ранее принятых решений, и этот целевой показатель опережаем на 9,83», — пояснил Липаев.

Увеличение военных пенсий в 2025 году планируется за счет увеличения индексации размера денежного довольствия с 1 октября на 4,5%, отметил представитель Минфина.

В ходе обсуждения член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб обратила внимание, что в бюджете уже заложена сумма, предусматривающая индексацию пенсий военнослужащим на 4% ежегодно в период 2025-2027 годов.

«Мы планируем, что уже в ближайшие годы мы сократим разницу между денежным довольствием и [пенсионным] содержанием до 100%», — сказала Бессараб.

Комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект в первом чтении.

В сентябре Госдума приняла поправки в Бюджетный кодекс, которые предусматривают приостановку до 1 января 2025 года действия норм об индексации пенсий и окладов военных. В Минфине такое решение с необходимостью направить средства на «оказание дополнительной поддержки» участников СВО.