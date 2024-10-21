На фоне демографического кризиса в Китае россиянкам необходимо сохранять верность российским мужчинам, заявила НСН глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так депутат прокомментировала предложение китайского ученого Дина Чанфа искать жен в других странах, в том числе в России.

«Нам надо улучшать свою демографию. Сейчас в Китае пожинают плоды политики по ограничению деторождения. Власти Китая очень озабочены сейчас ростом населения. Это еще раз говорит о том, что мы должны на уровне государства решать задачи в области демографии. У нас есть свои мужчины, которые, как мне кажется, во всех смыслах настоящие», — сказала Останина.

По словам депутата, нынешняя ситуация в России «еще больше обязывает наших российских женщин оставаться верными своим мужчинам, любить наших российских мужчин».

«Наши российские женщины должны понимать, что сегодня у нас ситуация не самая простая, ребята подписывают контракты, идут защищать Родину добровольцами», — отметила она.

Вместе с тем Останина напомнила, что в России ранее не вводились запреты на смешанные браки.

«С одной стороны, у нас такое число мигрантов, такое число смешанных браков… С другой стороны, у нас такие браки никогда не были под запретом. В СССР было очень много смешанных браков, молдаване, украинцы, грузины… Мы даже не задумывались об этом. Китай по этому пути пошел только сейчас. У нас это давно есть, но это опасная тенденция», — заключила глава думского комитета.

Ранее доцент Школы экономики Сямэньского университета Дин Чанфа предложил жителям КНР привлечь «значительное число подходящих молодых женщин из-за рубежа», в том числе из России, Камбоджи, Вьетнама и Пакистана. Таким образом, по его мнению, можно улучшить местную демографию и решить проблему гендерного дисбаланса, возникшую в результате государственной политики «Одна семья — один ребенок» (по данным переписи населения Китая от 2020 года, женщин в КНР на 34,9 млн меньше, чем мужчин).

В Сети идея китайского ученого вызвала споры. Женщины сравнили «импорт невест» с торговлей людьми и выразили обеспокоенность по поводу возможных языковых барьеров, из-за которых могут возникать семейные конфликты, пишет South China Morning Post. При этом, отмечает издание, мужчины идею поддержали. Они считают, что у женщин за рубежом «более скромные ожидания, поскольку они не требуют дома, машины и считаются трудолюбивыми и добродетельными»