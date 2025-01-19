Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал RTVI предложение главы фракции «Альтернативы для Германии» в парламенте Баварии Катрин Эбнер-Штайнер выслать около 1,2 млн украинских беженцев из ФРГ. Она отметила, что Украина имеет «достаточно территорий», куда эти люди могут вернуться.

«Ничего удивительного. Ожидаемое предложение. Немцы устали своими налогами в принципе содержать мигрантов, а тут еще интенсивный поток выходцев из Украины», — пояснил Нилов.

Депутат рассказал, что недавно обсуждал эту тему с россиянкой, живущей в Мюнхене. Та, по его словам, утверждала, что у украинок в ФРГ сложился «имидж разрушительниц семей», поскольку они, «будучи готовыми на всё, разбивают семьи, куда попадают как беженцы на время. Домработницы, няни и так далее, а дальше — бракоразводные процессы и раздел имущества».

«По словам моей собеседницы, в глазах законопослушных жителей Германии у этих дамочек сложился имидж разбивающих чужие семьи, пока их близкие на передовой. А ведь многие жертвы этой предприимчивости поначалу сочувствовали украинкам, помогали в перевозке от границы с Польшей, бесплатно предоставляли жилье, помогали устроиться», — поделился Нилов.

Ранее на заседании фракции «Альтернатива для Германии» Катрин Эбнер-Штайнер призвала к «всеобъемлющей реэмиграции», чтобы в государстве не было «получателей пособий, не желающих интегрироваться». На практике это означает депортацию всех преступников и иностранцев, не имеющих разрешения на пребывание в стране, уточняет Süddeutsche Zeitung.

Эбнер-Штайнер заявила, что все украинские беженцы также должны будут покинуть страну немедленно, «прямо сейчас». Это около 1,2 млн человек по всей Германии, большинство из которых — женщины и дети, уточняется в статье.

Немецкий политик отметила, что Украина достаточно большая страна, чтобы принять назад беженцев и разместить их на территориях, где не идут боевые действия. Также Эбнер-Штайнер призвала «в случае необходимости» возвести на границах Германии заграждения.

Süddeutsche Zeitung не исключает, что подобные заявления могут быть вызваны тем, что в стране скоро пройдут выборы.