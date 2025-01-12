Кандидат в канцлеры ФРГ от ультраправой популистской «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель заявила, что в случае ее прихода к власти «Северный поток» будет перезапущен, пишет немецкий NTV. Она также отметила, что партия сделает все, чтобы сделать страну «снова сильной, богатой и безопасной».

«Мы вернем “Северный поток” в строй», — заявила Файдель. NTV отмечает, что на этих словах ей зааплодировали.

Также она пообещала, что под ее руководством в Германии «снесут все ветряные турбины»: «Долой эти позорные ветряные мельницы». Отдельно Файдель отметила, что «Альтернатива для Германии» откажется от курса на зеленую энергетику и «вернет в строй действующие атомные электростанции». Помимо этого, она призвала увеличить время работы угольных электростанций.

На этом Файдель не успокоилась и пообещала, что в случае прихода к власти немецкие ультраправые популисты «закроют все гендерные исследования».

Отдельно она отметила, что ФРГ под ее руководством «полностью закроет границы и будет отказывать всем, кто въезжает нелегально и без документов», обвинив получивших немецкое гражданство иностранцев в «актах вандализма» и «демонстрации презрения к нашей стране».

К мероприятию, которое транслировалось в том числе через соцсеть X, подключился американский миллиардер Илон Маск, который выступает в поддержку правых в Европе.

NTV отмечает, что «Альтернативе для Германии» вряд ли удастся претворить свои планы в жизнь, поскольку другие партии не хотят вступать с ней в коалицию и поэтому участвовать в работе правительства она не сможет. В связи с этим выдвижение кандидатуры Вайдель «является в первую очередь символическим» актом, уточняет телеканал.

Диверсия на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Представители НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Германия, Швеция и Дания (две последние приостановили его в феврале 2024 года). От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором сказано, что подрыв организовали США при участии Норвегии.

В ноябре 2024 года Der Spiegel написал, что план по подрыву газопроводов якобы утвердил экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Он также выразил удовлетворенность в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность об этих планах. По данным издания, украинский лидер узнал об операции после того, как представитель ЦРУ потребовал от него остановить операцию, и дал приказ о ее отмене.

В самой операции приняли участие около 12 украинцев, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица, обученные группой, ранее проводившей секретные операции для спецслужб Украины, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, они заложили на газопроводы шесть бомб, однако одна из них не взорвалась, благодаря чему труба Б «Северного потока-2» осталась пригодной для эксплуатации.