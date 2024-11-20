Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступал за то, чтобы подорвать газопровод «Турецкий поток», пролегающий по дну Черного моря. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на расследование своих журналистов.

Как пишет издание, операция по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» получила название «Диаметр», ее примерная стоимость оценивается в €300 тысяч. По данным Der Spiegel, некоторые из возможных участников операции якобы были связаны с ЦРУ.

План диверсии был представлен Залужному для утверждения в апреле 2022 года, причем действующий тогда главком ВСУ выразил удовлетворение в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский не был поставлен в известность об эти планах.

Как отмечает издание, Залужный остался настолько удовлетворен планом операции, что захотел расширить ее на акваторию Черного моря и нанести удар по «Турецкому потоку», однако эта часть плана «позднее провалилась».

В самой операции приняли участие около 12 украинцев, среди которых были как военнослужащие, так и гражданские лица, обученные группой, ранее проводившей секретные операции для спецслужб Украины.

Для атаки было использовано специальное взрывчатое вещество, которое замаскировали под баллон для кислорода. Само устройство закрепили рядом со швами труб, в месте с ослабленной защитой. Взрывное устройство доставили на арендованной яхте, вмещающей до 12 человек в пяти каютах.

Подготовка к операции проводилась на озере на Украине, однако о ней стало известно сотруднику шведской спецслужбы, после чего информация попала в руки к другим странам. Зеленский узнал об операции после того, как представитель ЦРУ потребовал от него остановить операцию, отмечает издание.

После того, как глава государства дал приказ об отмене операции, ее организаторы приняли решение выждать. Аквалангисты и взрывное устройство были направлены в Польшу, где на них выдали поддельные документы Болгарии и Румынии.

В ходе самой операции ее участники заложили на газопроводы шесть бомб, однако одна из них не взорвалась, благодаря чему труба Б «Северного потока-2» осталась пригодной для эксплуатации.