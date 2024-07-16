Предложение Минцифры ужесточить правила оплаты мобильной связи и продажи сим-карт поможет в борьбе с мошенничеством. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Он поддержал введение дополнительных мер против правонарушений в этой области, отметив, что при существующих законодательных нормах «все равно продолжаются бесконечные мошеннические и спам-звонки».

«У многих мобильная связь привязана к банку, настроены автоматические платежи. Проблем нет для честных людей, а мошенникам нужно создавать препятствия», — сказал Свинцов.

По данным «Ведомостей», Минцифры разработало поправки в закон «О связи», согласно которым пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — только после проверки паспортных данных по базе МВД.

За каждую сим-карту, проданную с нарушениями, продавца предлагается штрафовать на сумму до 10 тыс. рублей. По словам источника издания, Госдума может принять поправки до конца весенней сессии 4 августа.

Еще один собеседник газеты отметил, что в салонах операторов «большой четверки» ― МТС, «МегаФона», «Билайна» и Теле2 ― сим-карты уже продаются только после проверки паспортных данных. Представители «ВымпелКома» и «МегаФона» в беседе с РБК поддержали ужесточение требований к идентификации абонентов.